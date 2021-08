L'Università di Genova è tra le prime 500 nel mondo, la classifica Arwu

I migliori risultati sono stati ottenuti in Oceanografia (primo posto in Italia), Nanoscienze e Nanotecnologie (terzo posto in Italia), Fisica (quinto posto) e Ingegneria biomedica (sesto posto)

L'Università di Genova è stata promossa nella fascia 401-500 dei migliori Atenei del mondo nell'ambito dell'Academic Ranking of World University (ARWU) 2021, quello genovese è anche l'unico Ateneo italiano che è entrato in classifica nella sezione "Marine/Ocean Engineering" (40esimo posto nel mondo).

I migliori risultati, come specificato da Unige in una nota, sono stati ottenuti dall'università di Genova in Oceanografia (primo posto in Italia), Nanoscienze e Nanotecnologie (terzo posto in Italia), Fisica (quinto posto) e Ingegneria biomedica (sesto posto).

Academic Ranking of World University ha selezionato le migliori 1000 università del mondo, su una base di oltre 1800 atenei analizzati, e ha promosso l’Università di Genova dalla fascia 501-600 del 2020 alla fascia 401-500, a conferma di una crescita e di un miglioramento continuo del nostro ateneo nel panorama internazionale.