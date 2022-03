Unige arruola il cane robot della Boston Dynamic per la ricerca persone

Fuga di gas in un edificio. All'interno sono rimaste bloccate due persone, entrare è molto rischioso ma ecco che interviene "Fido", il cane robot arruolato dall'Università di Genova.

Il quadrupede della Boston Dynamics dagli Stati Uniti è sbarcato in via Balbi dove ha iniziato a conoscere docenti e ingegneri che si occuperanno di lui. Sono i primi giorni in cui gira tra i corridoi del laboratorio di Antonio Sgorbissa, tanto che il suo nome è ancora in forse: "Saranno gli studenti a deciderlo!", dice il professore. "Il sistema del robot si può applicare a tutti quei contesti in cui c'è bisogno d'intervenire e dove non è possibile far muovere un robot su ruote, lui è in grado di muoversi su terreni accidentati e può andare in posti che sarebbero troppo rischiosi per le persone e può farlo in due modi: in maniera teleguidata o autonoma".

L'obiettivo del laboratorio di Sgorbissa è proprio quello di rendere "Fido" capace di muoversi da solo all'interno di uno scenario di emergenza: "Il robot verrà utilizzato nell'ambito di un progetto che si chiama Dioniso a cui partecipano diversi partner italiani con lo scopo di portare soccorso alle persone, il cosìddetto 'Search and rescue'", spiega l'ingegnere Carmine Recchiuto.

"Il robot è equipaggiato con diversi sensori, come ad esempio telecamere, e un laser che gli permette di costrure una mappa dell'ambiente e in base a ciò decidere come muoversi grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale - continua Antonio Sgorbissa - un'altra particolarità è che è in grado di superare ostacoli fino a 60 centimetri e quindi di salire su e giù per le scale molto agilmente".

"Qui creiamo anche sensori indossabili che gli operatori umani possono mettersi sul corpo e che aiutano a soccorrere le persone, il fine è far dialogare gli operatori con i sistemi intelligenti sul corpo e integrarli con droni volanti, che possono controllare la situazione dall'alto, e con il robot quadrupede che può andare in soccorso o cercare le persone in ambienti chiusi", questo nell'ambito di un progetto italiano finanziato dal Miur che terminerà a fine 2022.

Al progetto lavoreranno due tesiste magistrali della laurea internazionale in ingegneria robotica di Unige: Zoe Betta e Serena Panera. "Nel mio laboratorio c'è un percentuale altissima di studentesse interessate a tematiche che sono spesso quella della robotica sociale ma anche in robot in senso classico ovvero di essere super meccanismi in grado di fare super cose", conclude Sgorbissa.