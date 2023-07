La tifosa sampdoriana più anziana d'Italia compie 110 anni

È una delle donne più anziane d'Italia una grandissima tifosa della Sampdoria. Ebe Tosi, la donna dei record, compie oggi 110 anni. Una vita lunghissima in cui ha visto passare una monarchia, due repubbliche, succedersi dieci papi e ben tre epidemie (dalla spagnola al covid).

Ebe nasce a Ferrara l'11 luglio 1913, solo un anno dopo di quando il Titanic affondava per sempre nell'oceano. Da moltissima anni vive a Genova. Non ha avuto figli ma si è sposata due volte, perdendo il secondo marito tantissimi anni fa. Dopo aver superato gli orrori delle due Guerre mondiali è stata una delle poche donne a votare il 2 giugno 1946 per la nascente Repubblica italiana.

Il segreto della longevità? Per l'ultracentenaria è importante fare pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, niente fumo e pochissime medicine, sveglia di buon ora, intorno alle 7, abbondante colazione con yogurt nutriente e pieno di vitamine, poi poltrona riservata di fronte alla tv per ascoltare, più che vedere tutto il palinsesto.

Molto religiosa, anche se non può andare in chiesa, segue le funzioni in tv. Gli ultimi anni non ha potuto festeggiare a causa del covid, ma quest'anno si prospetta tutta un'altra storia: nella residenza Sunflower di Albaro che la ospita, l'aspetta una super torta e oggi essendo appassionata di calcio, insieme al compleanno, festeggia anche il 41° anniversario della vittoria dell'Italia ai Mondiali di Spagna '82.