Cavalieri e pirati nei boschi: ultimo ciak al Righi per "Mondi Paralleli"

"Motore, azione": per l'ultima volta Gianluca Messina, il regista di "Mondi Paralleli", ha pronunciato le fatidiche parole che danno il via alle riprese tra i boschi di Righi, a Genova. Dopo aver girato, negli ultimi mesi, almeno quattro volte sullo stesso colle, in altrettanti punti diversi, i viaggiatori del tempo di "Mondi Paralleli" hanno terminato le scene nei pressi della vecchia polveriera. Il film uscirà nelle sale cinematografiche nel 2022.

Curioso vedere alcuni bikers fermarsi dinnanzi a un cavaliere medievale o a un pirata saraceno per chiedere cosa fosse successo. È bastato vedere le telecamere accese di Mattia Cretti, direttore della fotografia e operatore, per rendersi conto di essere finiti nel mezzo della scena di un film ambientato in più epoche.

Con la collaborazione del Club Cacciatori Castellaccio e dell' Osservatorio Astronomico del Righi che hanno supportato la D&E Animation, è stato possibile sfruttare e valorizzare in pieno la zona, che vede protagonisti, tra i luoghi scelti anche Forte Begato.

Assistito da Genova Liguria Film Commission e dai comuni di Genova, Rapallo e Zuccarello, il team ha archiviato un importante tassello per completare il lungometraggio.

La produzione ora si sposterà nell'entroterra e tornerà dopo le festività a Zuccarello (provincia di Savona) per le ultime riprese, a gennaio 2022, dove verrà ricreata tra l'altro, per un'ultima volta, la Londra Vittoriana nel borgo.