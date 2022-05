Ultimo giorno di Euroflora: programma, biglietti scontati per le donne, più controlli

Oggi - domenica 8 maggio 2022 - è l'ultimo giorno di Euroflora, la kermesse ai Parchi di Nervi. Per l'occasione, dato che la giornata coincide con la Festa della Mamma, a tutte le donne dopo le 12,30 è riservato un biglietto speciale al costo di dieci euro.

Azalee bianche, rosa e arancioni, margherite sbocciate nei prati e un roseto in piena fioritura, hanno reso in questi giorni di clima molto british l’esposizione ancora più scintillante e colorata, un arrivederci speciale mentre gli addetti ai lavori fantasticano già sulla prossima edizione.

I biglietti per coprire i costi

Sconti dell'ultim'ora probabilmente anche per cercare di invogliare le persone a recarsi alla kermesse e coprire i costi della manifestazione (circa 5,6 milioni di euro coperti per il 20% dai privati, mentre l'80% dovrebbe arrivare dalle visite) poiché quest'ultimo fine settimana è decisivo: giovedì scorso il sindaco Marco Bucci aveva dichiarato che erano stati venduti 170mila biglietti, ma che mancavano altri 70mila biglietti per andare in pari.

"Abbiamo tutto il fine settimana davanti - aveva detto il primo cittadino - e io sono convinto che da un punto di vista finanziario non ci saranno problemi, forse non andremo in utile ma non è detto, c’è ancora tempo e dal momento del break even (ovvero il pareggio tra costi e ricavi, ndr) ogni biglietto è business”. La kermesse, nelle scorse settimane, sarebbe stata penalizzata dal maltempo: "Abbiamo perso tra i 30 e i 40mila visitatori potenziali nel primo settimana di Euroflora - continua Bucci - ma io dico che possiamo ritenerci soddisfatti, Euroflora è ststo il più grande evento nel Paese dalla fine dell'emergenza sanitaria".

Il programma dell'ultima giornata

Oltre alla premiazione dei vincitori dei concorso di Euroflora 2022 alle ore 16 nell’area del Mirador, la giornata di domenica 8 maggio, prevede anche altri eventi.

All’ex Fienile la Regione Liguria organizza alle 10:30 e, nel pomeriggio, alle 15 “L’olfatto il nostro senso più evocativo”, un laboratorio didattico esperenziale. Antonella Giusti, otorinolaringoiatra e foniatra, guiderà in un percorso di conoscenza del mondo dell’olfatto e della sua sorprendente interazione con il gusto. Per l’occasione sarà affiancata da alcuni dei produttori liguri di piante officinali (rose, piante aromatiche, lavanda, chinotto) che proporranno alcuni momenti esperienziali adatti anche ai bambini. Per l’occasione verrà lanciata anche una nuova creazione della cioccolateria artigiana ligure dedicata proprio ai quattro profumi più rappresentativi della Liguria: la rosa, la lavanda, il chinotto di Savona e il basilico. Alle 12, il settore fitosanitario di Regione Liguria. promuove inoltre il dibattito “La protezione delle piante: il progetto cimice asiatica”.

La Palestrina di Ponente prevede alle 11 “RoSaEXtreM: nel cuore del profumo di rosa tra tradizione e innovazione green”. A cura di Antonio Marchese Rose e Simona Cotta Essensé Biocosmesi

Ore 12 al Palco Belvedere “Il Blues dell’Anima”, intrattenimento musicale a cura dell’accademia musicale Lizard di Genova, in collaborazione con l’Associazione culturale Lm European Music – Esibizione di Cristiano Itri, giovane virtuoso della chitarra, propone un programma blues che va dalla tradizione alla modernità.

Alle 14.30 il Prato di Villa Gropallo ospita una performance di danza, musica e scrittura organizzata dall’Accademia Ligustica di Belle Arti e dal Conservatorio Niccolò Paganini.“Variazioni su Stravinskij”, questo il titolo dell’appuntamento condotto dai professori dell’Accademia Pietro Millefiore e Federico Palerma, insieme con Tiziana Canfori e Marco Simoncini del Conservatorio, che ha permesso di far convivere gesto, tatto, suono, colore e movimento, coinvolgendo anche il pubblico. Il largo prato, leggermente in discesa, consentirà di distendere lunghi rotoli di carta sui quali gli studenti dell’Accademia interverranno “guidati” dalle variazioni musicali degli allievi del Conservatorio.

Alle 15 nello Spazio Regione Piemonte, esibizioni di tango a cura di Gruppo Celeste Tango e Scuola Francesco Pedone.

Ore 17.30 al Palco Gropallo “Il Blues dell’Anima”, intrattenimento musicale a cura dell’accademia musicale Lizard di Genova, in collaborazione con l’Associazione culturale Lm European Music – Esibizione di Candido Mormile, chitarrista, compositore e arrangiatore propone brani blues e ambient.

Parchi "blindati" per evitare furti di piante

Per quanto riguarda la cattiva abitudine di alcuni di appropriarsi di piante in esposizione nella serata dell’ultimo giorno il direttore di Euroflora Rino Surace sottolinea: "Ci appelliamo al buon senso delle persone per evitare comportamenti scorretti".

Per evitare l’intrusione di soggetti terzi alla ricerca di piante nei parchi, è stata programmata un’intensificazione dei controlli e alla chiusura dei cancelli i parchi diventeranno letteralmente blindati. Molte le piante donate da alcuni degli espositori, in primis Regione Liguria e Anci, a Comuni e istituzioni liguri.

Il calendario delle consegne, a partire da martedì, sarà comunicato direttamente ai soggetti interessati nelle prossime ore.