Lotta alla distrofia muscolare, l'associazione Uildm cerca autisti volontari

L'associazione Uildm Genova cerca autisti volontari per accompagnare persone con disabilità motorie alle visite sanitarie ma anche alle attività organizzate per il tempo libero. Unici requisiti richiesti: avere la patente B e la volontà di mettersi al servizio degli altri.

Uildm Genova Odv è l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, un’associazione di volontariato che si occupa di persone con disabilità motoria da oltre 50 anni. A Genova è il centro di riferimento per coloro che hanno una patologia neuromuscolare e per le loro famiglie.

Il trasporto sociale è da sempre uno dei servizi più importanti e utili offerti dall'associazione che negli anni si è dotata sia di un pulmino sia di una macchina opportunamente attrezzati per il trasporto di persone che utilizzano la carrozzina. Oggi c’è una forte richiesta da parte dei soci adulti, ragazzi e bambini con disabilità di essere accompagnati a fare riabilitazione, visite mediche, commissioni varie. Ma anche e soprattutto per le attività del tempo libero come cinema, concerti, attività sportive per viverle in piena libertà e senza il coinvolgimento dei propri caregiver.

Per garantire i servizi, Uildm Genova cerca dunque nuovi volontari addetti al trasporto. Chi vuole dare un contributo come volontario può scegliere di dedicare qualche ora del proprio tempo al trasporto di persone con disabilità con i mezzi attrezzati. È prevista anche una formazione specifica e l’assicurazione a copertura dei rischi.

Per ricevere ulteriori informazioni si può contattare il numero 010 5955405 o consultare il sito www.uildmge.it