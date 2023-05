Uiltrasporti Liguria: "Più defibrillatori sui luoghi di lavoro"

Si è svoto a Genova in Largo Pertini un presidio organizzato da Uiltrasporti Liguria, in collaborazione con la pubblica assistenza Croce Verde Quarto dei Mille, per informare lavoratori e cittadini sui rischi dell'infarto e come affrontare l’evento nei luoghi di lavoro.

"Abbiamo a cuore i lavoratori” è il titolo dell’iniziativa con la quale è partita oggi la campagna di sensibilizzazione per l’installazione di defibrillatori all’interno dei luoghi di lavoro in ogni settore dei trasporti e dei multi servizi - spiega Giuseppe Gulli, segretario regionale Uiltrasporti Liguria - L’innalzamento dell’età media dei lavoratori, a seguito delle varie riforme pensionistiche e i fattori di rischio dovuti dalle varie professioni, come ad esempio turni, stress e fattori ambientali, portano la Uiltrasporti ad intraprendere la campagna di sensibilizzazione che mette al centro la salute di lavoratrici e lavoratori, a partire dal cuore".

La campagna è supportata dalla pubblica assistenza Croce Verde Quarto dei Mille che, nel corso della mattinata, ha intrapreso una dimostrazione di primo soccorso nei casi di infarto e problemi cardiaci anche con l’utilizzo del defibrillatore.

"Stiamo scrivendo a circa 500 aziende dei trasporti della Liguria per chiedere una formazione specifica per le lavoratrici e i lavoratori in caso di infarto e, ovviamente, la presenza di uno strumento come il defibrillatore che può salvare in maniera tempestiva la vita ai lavoratori - spiega Gulli - Oltre alle aziende di trasporto pubblico, privato, porti, logistica e multiservizi è importante sensibilizzare anche le istituzioni per salvare la vita ai lavoratori e ai cittadini che possono trovarsi in situazioni di pericolo. Questo per evitare che il personale diretto o in appalto subisca gravi danni alla salute".