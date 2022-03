Ucraina, in mille alla fiaccolata per le strade di Genova

Circa mille persone hanno partecipato alla fiaccolata di lunedì sera per mostrare solidarietà al popolo ucraino. L'iniziativa è stata pianificata dopo l'incontro del sindaco di Genova Marco Bucci con il cappellano della comunità ucraina in Liguria, padre Vitaliy Tarasenko e Oleh Sahaydak, dell’associazione Pokrova.

Il raduno era alle 20 davanti all'abbazia di santo Stefano, e poi la fiacolata si è diretta verso piazza De Ferrari passando per via XX Settembre, urlando "Viva l'Ucraina", "Noi non siamo soli" e "Vogliamo la pace". Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“Sabato abbiamo illuminato con i colori della bandiera Ucraina il palazzo della Regione per dimostrare che tutti i liguri sono al fianco di questo popolo - ha commentato Toti -. La resistenza che nessuno si aspettava, nemmeno forse chi ha invaso, deve rendere orgogliosi tutti gli ucraini per l’amore e la fedeltà alla Patria che stanno dimostrando. Noi ci siamo, a livello nazionale ma anche come Regione per tutto quello che potremo fare fino quando la guerra non finirà. Auspico che quei colloqui di pace che sono iniziati possano portare i loro frutti, risparmiando tante vittime innocenti. Salvare oggi l’Ucraina vuol dire salvare la democrazia e la libertà”.

Nel frattempo è arrivata a Genova la prima famiglia di profughi provenienti dall'Ucraina, dopo tre giorni in auto per scappare dai bombardamenti di Leopoli: si tratta di una donna con i suoi tre figli, ospiti di una parente alla Foce, mentre il marito è rimasto a combattere.