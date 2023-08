"Delizie senza confini": le specialità di Genova sulla tv tedesca, dal pesto alla fugassa

La Liguria conquista anche la tv tedesca: sul Wdr Fernsehen, canale regionale trasmesso nella Renania Settetrionale, è andata in onda una puntata del programma “Delizie senza confini” interamente dedicata alle eccellenze liguri. È possibile rivederla qui.

I conduttori Björn Freitag e Tamina Kallert, sono andati prima alla scoperta delle bellezze di Genova per poi spostarsi nella trattoria Raieu a Cavi di Lavagna e assaggiare i piatti tipici della tradizione ligure: dalla panera alla focaccia, dai prodotti del mar Ligure alla degustazione dei vini.

I due conduttori hanno stilato una "top 5" delle esperienze gastronomiche a Genova: al primo posto la panera da assaggiare, poi una sosta tra i prodotti del Mercato Orientale, poi la focaccia, il pesto e il ciuppin. È anche un pretesto per visitare la città: tra i luoghi da non perdere, sempre per il programma tedesco, piazza De Ferrari, i palazzi dei Rolli, i caruggi, i parchi di Nervi, Boccadasse, il Bigo e in generale il Porto Antico.

"Un’altra grande occasione - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - per far conoscere a tutto il mondo il Made in Liguria".