Tunnel subportuale, partiti i lavori: dureranno cinque anni

Sono partiti i lavori del tunnel sub-portuale di Genova. Un’opera da oltre 800 milioni di euro, che richiederà un impegno di circa 5 anni di lavori. Con un tracciato lungo circa 3,5 km, il tunnel sub-portuale si sviluppa da San Benigno, a ponente, fino alla Foce, a levante, passando al di sotto del bacino portuale.

É costituito da due gallerie principali separate, una per ogni direzione di marcia, del diametro esterno di scavo pari a 16 metri, con un doppio rivestimento in conci prefabbricati, per un diametro interno di circa 14 metri. Ogni galleria ospita una strada urbana di scorrimento con carreggiata a due corsie di marcia e una di emergenza con altezza minima di 4,80 m e ampiezza di piattaforma pari a 11,25 m. In corrispondenza dei tratti in curva vi è un allargamento della carreggiata di circa 1,10 metri per favorire la visibilità. La velocità limite di progetto all’interno del tunnel è pari a 70 Km/h

Sul lato di ponente, il tunnel si collega alla viabilità di Lungomare Canepa e, da questa, attraverso la strada a scorrimento veloce Guido Rossa, al casello autostradale di Genova Aeroporto (A10). Il collegamento con il casello di Genova Ovest (A7) è, invece, garantito attraverso l’allacciamento alla viabilità del nuovo nodo di San Benigno. Sul lato di levante, il raccordo alla viabilità cittadina avviene su viale Brigate Partigiane, ricalcando il collegamento attualmente garantito dalla strada Sopraelevata Aldo Moro. Nella zona centrale del Porto Antico, il nuovo tracciato si collega con un apposito svincolo all’asse viario di via Madre di Dio, dando accesso al centro città.

In superficie, il progetto porta con sé altre tre opere di rilevanza per la città: la ricongiunzione tra la Lanterna, simbolo di Genova, e l’area di Sampierdarena; l’espansione verso nord del Parco della Foce, che diventa così il parco più grande della città; il recupero delle mura storiche di corso Aurelio Saffi nascoste negli anni dalla costruzione di una serie di sovrastrutture.

In particolare, il progetto prevede la realizzazione di un grande parco pubblico che circondando l’imbocco sotterraneo del Tunnel possa collegare le principali direttrici urbane, ovvero l’asse Lungomare Canepa-Via Pietro chiesa con Via Milano-Porto Antico attraverso una passeggiata ciclo-pedonale e rappresentare una seconda via d’accesso, oltre alla attuale passerella sospesa lungo le mura storiche, alla Lanterna di Genova.

Il Parco della Lanterna, che si estenderà su una superficie di 6 ettari e ospiterà 800 alberi, sarà costituito da un grande piano inclinato con pendenza inferiore al 5% in grado di raccordare la quota della terrazza nord sotto la Lanterna (+23.40 m s.l.m.) con via Milano (+11.60 m s.l.m.), proseguendo infine verso via Pietro Chiesa (+4.10 m s.l.m.). Le aree verdi interne al parco avranno diverse funzioni in modo da poter essere sfruttate per eventi e manifestazioni pubbliche, per lo sport libero individuale, per il gioco dei bambini e il tempo libero. Dal Parco sarà soprattutto possibile riacquisire la vista del mare e di tutto il bacino portuale per gli abitanti di Sampierdarena.

"Il tunnel subportuale risolve una serie di problemi della logistica di Genova, poi dovremo ragionare su che cosa fare della Sopraelevata: io sono per tenerla, ma lo dico da semplice cittadino. Meglio avere due strade che una, che portano da un punto a a un punto b, ma forse è un riflesso incondizionato dovuto a quello che abbiamo vissuto dopo il crollo del ponte Morandi". Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso della conferenza stampa per l'avvio del lotto zero del tunnel subportuale di Genova.

“La realizzazione del tunnel subportuale cambia il sistema di viabilità a Genova. Rappresenta quel potenziamento dei collegamenti viari che la città chiede da decenni tra Ponente e Levante cittadino, eliminando interferenze e colli di bottiglia che oggi sono limitanti. Il tunnel diventa protagonista della struttura urbana aprendo al recupero e alla riqualificazione delle aree in cui torna in superficie. Inoltre, con la ricongiunzione tra la Lanterna e l’area di Sampierdarena, l’espansione a nord del Parco della Foce che diventa il più grande della città e il recupero delle mura storiche di corso Aurelio Saffi il progetto assume, anche, una valenza storica e ambientale senza precedenti nella storia recente di Genova”. Lo ha detto il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi a margine della conferenza stampa a Genova.

"Dobbiamo ricostruire il rapporto di fiducia con i cittadini e con il tunnel subportuale possiamo farlo sulla base della nostra capacità di fare". Così l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi intervenendo alla conferenza stampa di avvio dei cantieri del tunnel subportuale di Genova, opera che Aspi pagherà nell'ambito dell'accordo con il territorio come risarcimento dopo il crollo del Morandi. "Quest'opera in particolare ci consente di dare il nostro doveroso contributo al miglioramento della viabilità cittadina e si aggiunge a quanto stiamo facendo per l'ammodernamento della rete autostradale: ancora una volta la città di Genova e il territorio ligure si confermano la nostra priorità. In attesa di poter partire anche con la realizzazione della Gronda", il raddoppio dell'autostrada nel ponente cittadino.