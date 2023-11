"Ciao mamma, questo è il mio nuovo numero. Scrivimi qui per favore". La nuova truffa arriva via sms

"Ciao mamma, mi si è rotto il telefono, questo è il mio nuovo numero".

Gli sms di questo tipo possono contenere link a chat di messaggistica istantanea, come Whatsapp, verso un nuovo numero.

La truffa è dietro l'angolo: l'obiettivo è quello di ottenere le informazioni personali o bancarie degli utenti per estorcere somme di denaro, ad esempio via bonifico, per il pagamento di fatture, bollettini o altro.

Con l'sms si richiama l’attenzione della potenziale vittima, facendo leva sul lato affettivo e sfruttando l’effetto sorpresa. Cliccando sul link riportato, si innesca la successiva chat, con la quale il truffatore prova ad instaurare il dialogo con la vittima, testandolo per capire fino a che punto potrà spingere le richieste successive.

Le conseguenze potranno essere di svariato tipo: la richiesta immediata di ricarica del telefono, di trasferimento di denaro tramite un bonifico fino alla richiesta di inserire le credenziali di accesso al conto corrente. Tali richieste, se assecondate, implicano in ogni caso la successiva perdita di denaro di importi non quantificabili.