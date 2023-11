Pavoni in regalo, Comune di Arenzano sommerso dalle richieste: alcuni andranno anche a Genova

Tutti vogliono un pavone, se gratis ancora meglio. Così, dopo l'articolo di GenovaToday diventato virale che parlava degli animali liberi per Arenzano e della scelta del Comune di regalarne alcuni poiché troppo numerosi, l'amministrazione è stata letteralmente sommersa dalle richieste.

A farsi avanti - come indicava esplicitamente la delibera di giunta - moltissimi enti e associazioni, ma anche centinaia di cittadini da tutta Italia che, senza aver letto con attenzione, credevano di poter ottenere gratuitamente un pavone per il giardino di casa.

"Riceviamo chiamate ed e-mail tutti i giorni - ride il sindaco Francesco Silvestrini - ma abbiamo anche trovato molte istituzioni, enti e associazioni affidabili disponibili a prendersi cura di alcuni di questi magnifici animali. Abbiamo già avviato i contatti e pensiamo di percorrere due strade: da una parte la cessione di diversi esemplari, dall'altra la sensibilizzazione dei cittadini".

Se i pavoni negli ultimi anni si sono riprodotti in modo incontrollato uscendo dal parco e colonizzando diverse aree del paese (con inevitabili disagi) è infatti in parte dovuto anche ad alcune persone che hanno iniziato a nutrire questi animali in luoghi non appropriati e con mangimi inadatti.

Tra i comuni interessati ci sono Masone, cittadine piemontesi, ma anche Genova con il Municipio Ponente: in quest'ultimo caso i pavoni troverebbero dimora in uno dei parchi del territorio.

"Abbiamo chiesto a tutti di poter tenere uniti i nuclei che si sono formati qui - precisa l'assessora all'Ambiente Lucia Ferrari -. Per il resto contiamo di dare via circa la metà dei pavoni che abbiamo adesso, iniziando da quelli stanziati nelle zone più lontane dal parco". Visto il gran numero di esemplari, dal Comune assicurano che Arenzano continuerà a rimanere famosa per i suoi pavoni anche dopo questa operazione.

E poi c'è il discorso della sensibilizzazione: "Stiamo pensando a diverse soluzioni - concludono Silvestrini e Ferrari a GenovaToday - tra cui cartelli ma anche mangiatoie nel parco che le persone possano riempire, naturalmente con mangime apposito, per continuare a prendersi cura dei pavoni ma nel modo corretto e soprattutto senza spingere questi bellissimi animali in giro per il paese".