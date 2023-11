Tramonto infuocato con tromba marina davanti a Genova: le foto

Tramonto rosso fuoco con tanto di tromba marina davanti a Genova: il fenomeno è stato visto e fotografato da molti genovesi, dal centro al ponente della città, nel tardo pomeriggio di mercoledì 29 novembre 2023.

Un po' di paura, ma il cono non si è mai formato completamente e sembrerebbe non aver mai toccato né l'acqua né la terra. Poco dopo, un'altra tromba marina questa volta più sottile. Non si registrano danni.

Molti genovesi hanno così assistito a un doppio spettacolo della natura: da una parte un tramonto infuocato come spesso succede in autunno, dall'altra una tromba marina che per fortuna non ha fatto danni ma ha fatto rimanere molti cittadini con il naso all'insù per diversi minuti.