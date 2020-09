Nubifragio notturno: tempesta di fulmini, allagamenti e tromba d'aria sul ponente

Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sulla città tra le 2 e le 4 della scorsa notte, con danni fortunatamente contenuti che si sono limitati ad allagamenti, alberi e intonaci pericolanti e poco più.

Alle 8 di lunedì mattina il bilancio era ancora parziale: una tromba d'aria si è abbattuta nei pressi del terminal Psa tra Pra’ e Palmaro (immortalata da Gianluca Gazzo, che ha condiviso lo scatto con Limet), provocando diversi danni tra cui un tetto scoperchiato in via Ratto, e anche la tempesta di fulmini ha fatto qualche danno - tra cui un incendio in zona Righi, via Mura delle Chiappe.

Uno smottamento in A26, nello stesso punto in cui si era già verificata una frana, ha portato alla chiusura e poi alla riapertura del casello di Masone in entrambe le direzioni.

Numerosissimi i sottopassi allagati, da Sampierdarena a corso Torino passando per via Milano, con conseguenti chiusure al traffico. Decine gli interventi per alberi e intonaci pericolanti, moltiplicati non i cittadini, svegliandosi, hanno riscontrato i danni. Diversi allagamenti anche nel Tigullio, in particolare a Rapallo, dove alle 8 il maltempo stava ancora bersagliando la città.

Alle 8.30, infatti, la struttura temporalesca più intensa stava insistendo sulla zona di Portofino, mentre in ampie porzioni regionali - soprattutto a Ponente, il più colpito nella notte - è tornato il sole.

Tre le 7.30 e le 8.30 sono caduti 43.4 mm a Camogli e 31.8 mm a Rapallo. Gli altri numeri in termini di pioggia:

Genova - Bolzaneto: 72,8

Isoverde Campomorone: 67,0

Genova - Pontedecimo: 60,8

Genova - Quezzi: 56,8

Genova - Fiumara: 50,2

Genova - Geirato: 49,8

Valleregia Serra Riccò: 48,8

Genova - Gavette: 45,8

Vicomorasso Sant'Olcese: 45,2

Genova - Castellaccio: 43,2

Monte Gazzo Genova: 41,0

Premanico Genova: 37,4

Allerta Liguria, orari e zone

Ricordiamo i dettagli dell'allerta emanato domenica: