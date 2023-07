"Trofie bowl" a 5 euro: nel centro storico il take away che coniuga tendenze e tradizione

C'erano una volta i poke bowl, piatti hawaiani serviti in ciotole, a base di pesce crudo marinato e verdure e diventati poi personalizzabili più o meno in qualsiasi modo: la mania è esplosa anche in Italia e a Genova, dove peraltro esiste il miglior ristorante a domicilio d'Italia che propone proprio queste specialità.

E adesso si fonde con la tradizione: ieri, sabato 8 luglio, è stato inaugurato nel centro storico "Ugo - Pesto e oltre" che propone bowl, sì, ma a base di trofie al pesto. E con un prezzo promozionale di 5 euro. I gestori del punto vendita, che si trova esattamente in via di Canneto il Curto 27 r, sono gli stessi della trattoria Ugo di via dei Giustiniani.

La filosofia è quella di fondere la tradizione con le ultime tendenze, preparando un piatto facile da asportare e che metta d'accordo tutti i tipi di palati.