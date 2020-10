Fs Italiane, consegnato treno Rock: 13 i nuovi regionali in servizio in Liguria

È stato consegnato martedì da Trenitalia il tredicesimo nuovo treno in servizio in Liguria. Si tratta di un convoglio Rock, che entrerà in servizio tra Savona, Genova e Sestri Levante.

Prosegue dunque, come previsto dal contratto di servizio sottoscritto nel 2018 con la Regione Liguria, il piano di ammodernamento del parco rotabili che prevede la consegna di 48 nuovi convogli entro il 2023: 5 Jazz, 28 Rock e 15 Pop.

I nuovi treni, aggiunti ai Vivalto, completeranno il rinnovo della flotta regionale della Liguria facendo scendere l’età media a cinque anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rock è un treno regionale a doppio piano e alta capacità di trasporto pensato per i pendolari, a 5 carrozze, con prestazioni paragonabili a quelle di una metropolitana. Può raggiungere i 160 km/h di velocità massima con un’accelerazione di 1,10 m/sec2 e ospitare fino a 1.130 persone, con oltre 600 sedute.