Un nuovo treno regionale 'rock' in servizio in Liguria

Da domani, sabato 17 luglio 2021, in circolazione un nuovo treno 'rock' che porta a 24 il numero dei nuovi convogli regionali che viaggiano in Liguria. Per rafforzare la mobilità regionale, così come previsto dal Contratto di Servizio sottoscritto da Regione Liguria e Trenitalia, nei prossimi anni saranno in totale 48 i nuovi treni in circolazione., abbassando l’età media a cinque anni.

Il nuovo Rock circolerà tra Savona-Genova-Sestri Levante, Genova-La Spezia e Genova-Busalla-Arquata.

Secondo le normative sanitarie vigenti che stabiliscono una capienza massima dell’80% dei posti omologati, attualmente il treno Rock può ospitare 1.174 passeggeri, di cui 609 seduti.

Nel fine settimana sono 602.900 i posti offerti sui treni regionali di Trenitalia in circolazione in Liguria, a cui se ne aggiungono 220mila sui collegamenti attivi tra

Liguria, Lombardia (60mila) e Piemonte (160mila).