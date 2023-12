Trenitalia, torna il collegamento Genova-Bardonecchia nei fine settimana

Nella giornata di lunedì 4 dicembre 2023 sono state illustrate a Milano le novità relative alla 'Winter Experience 2023' di Trenitalia. Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, nel presentare l'orario invernale, ha parlato di "novità che mirano a sviluppare una mobilità sempre più completa, efficiente e sostenibile". "Viaggiare col treno - prosegue Trenitalia in una nota - significa compiere un gesto consapevole che contribuisce a un futuro migliore. I benefici sono evidenti: un passeggero che va da Milano a Roma in treno tutte le settimane evita di immettere nell’ambiente 9 tonnellate di emissioni di CO2 nel caso facesse lo stesso percorso aereo; emissioni per il cui assorbimento servirebbero 900 alberi. Rispetto all’automobile, invece, il risparmio è di 4 milioni di tonnellate di CO2, per il cui assorbimento servirebbero 400 alberi".

Due collegamenti nei fine settimana per Bardonecchia

Con il nuovo orario invernale, tornano gli Intercity Giorno che, nelle giornate di sabato e domenica collegano Genova direttamente a Bardonecchia e viceversa. L’Intercity 500 parte alle ore 6.56 da Genova Piazza Principe per arrivare a Torino Porta Nuova alle 8.45 e proseguire con fermate nelle stazioni di Bussoleno (ore 9:48), Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere (ore 10.13) e Bardonecchia alle ore 10.25. L’Intercity di ritorno parte da Bardonecchia alle 16.35, ferma a Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere alle ore 16.48 e a Bussoleno alle ore 17:14 per arrivare nel capoluogo genovese alle 20:02. Inoltre, confermata l’offerta dei 6 Frecciargento e 10 Frecciabianca al giorno che collegano Genova con Roma e i 2 Frecciarossa al giorno tra Genova, Milano e Venezia.

Viaggi intermodali

Il polo passeggeri propone un servizio intermodale grazie alla possibilità di acquistare, tramite l’App di Trenitalia i biglietti di treni, bus, navi e parcheggi del Gruppo Ferrovie dello Stato per pianificare un viaggio 'door-to-door'. Anche in Liguria aumenta il numero dei viaggiatori che scelgono il collegamento 'Genova Airlink', che offre ai viaggiatori la possibilità di recarsi da qualunque stazione d’Italia all’Aeroporto di Genova Cristoforo Colombo acquistando un unico titolo di viaggio sui canali di vendita Trenitalia con interscambio tra treno e bus presso la stazione di Genova Sestri Ponente.

Sempre graditi anche i link del Regionale treno + bus o battello per raggiungere le perle della Liguria come San Fruttuoso con il servizio San Fruttuoso Link, in un unico biglietto raggiungendo Punta Chiappa e la Baia di San Fruttuoso con interscambio treno/battello a Camogli oppure, grazie al servizio combinato del Regionale + bus, in collaborazione con TPL Linea, visitare Bergeggi, Noli e Torre del Mare, dalla stazione ferroviaria di Savona o Varigotti e Finalborgo dalla stazione di Finale Ligure Marina.

Sconti e promozioni invernali

Diverse promozioni sono previste per il periodo invernale. Sugli Intercity c'è l’offerta 'Insieme', riservata ai gruppi composti da 3 a 5 persone, che consente di acquistare biglietti con sconti variabili fino al 60%; lo speciale A/R Weekend, con partenza il sabato e ritorno la domenica, con lo sconto del 40%; Me&You per risparmiare fino al 50% quando si viaggia in 2; Bimbi Gratis che dà la possibilità alle famiglie composte da 2 fino a 5 persone di far viaggiare i ragazzi sotto i 15 anni gratuitamente mentre agli adulti con lo sconto del 40%. Per rendere ancora più confortevole e divertente il viaggio dei più piccoli, Trenitalia ha attivato una collaborazione con Loquis per dar vita a 'Travel Kids', una nuova serie di podcast pensata per i bambini in viaggio, che sarà disponibile a breve nella sezione Intercity già presente nell’app Loquis. Gli under 30 iscritti alla loyalty X-GO (l’iniziativa gratuita dedicata ai viaggi su Intercity e Regionale che permette di accumulare punti e ottenere Cashback) potranno usufruire di sconti fino al 70%, mentre gli over 60 iscritti alla loyalty X-GO fino al 50%. Inoltre, chi ha la loyalty X-GO potrà partecipare al concorso 'Very X-Mas' che dal 1 al 24 dicembre vede in palio oltre 100 premi al giorno (tra cui voucher multi-brand, voucher per cinema e premi ferroviari, come i buoni sconto dal valore di 5 euro per viaggiare con Intercity).

Promozioni anche per i viaggi in Frecciarossa in inverno. Con i FrecciaDays sconti fino al -70% per muoversi il martedì, mercoledì e giovedì; con i Freccia2X1 viaggi in due al prezzo di uno; con i FrecciaSenior gli over 60 potranno acquistare biglietti a partire da 29 euro. Spazio anche ai giovani che fino ai 30 anni potranno usufruire dell’offerta FrecciaYoung, viaggiando a 19 e 29 euro. Le famiglie invece con l’offerta FrecciaFamily potranno far viaggiare gli under 15 gratis, mentre gli adulti con una riduzione del 50%.Inoltre, per chi si sposta con il suo amico a quattro zampe, per tutte le festività natalizie (fino all’8 gennaio 2024) i cani viaggeranno gratis sulle Frecce e Intercity. Anche sui treni del Regionale, gli animali domestici di piccola taglia viaggiano gratis, se nel trasportino.