Mercatini di Natale in Svizzera: treni a prezzi speciali da Genova

La magia del Natale viaggia su rotaia.

Trenitalia e Ferrovie federali svizzere hanno deciso di rilanciare, insieme, la promozione per vivere la magica atmosfera natalizia delle città elvetiche. Fino al 30 novembre è possibile acquistare i biglietti per i collegamenti Italia-Svizzera ad un prezzo speciale.

La tariffa Promo Svizzera è valida per viaggiare dal 20 novembre al 20 dicembre 2021 in prima e seconda classe sui treni Eurocity. Da Genova a Zurigo biglietti a 30 euro in seconda classe e a 50 euro in prima classe. In alternativa da Milano a Berna, Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna, Montreux, Zurigo a 25 euro in seconda classe e 45 euro in prima classe.

I biglietti sono acquistabili sull’ App e il sito web di Trenitalia, nelle biglietterie di stazione e agenzie di viaggio abilitate, oppure chiamando il call center 892021 (numero a pagamento). Offerta a posti limitati, non modificabile né rimborsabile. Informazioni su trenitalia.com .