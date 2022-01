Treni, sindacati sul piede di guerra: "Tante criticità da affrontare, chiediamo un confronto"

Le segreterie regionali dei sindacati Fast Confsal, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno ufficialmente avviato le procedure di raffreddamento in una lettera inviata alla Dtr Liguria di Trenitalia, in merito alle mancate risposte su alcune problematiche per le quali era stato chiesto un confronto urgente.

Mario Pino, segretario ligure del sindacato Fast/Confsal (Federazione Autonoma Sindacati Trasporti Liguria) spiega a Genova Today: "Ci sono una serie di questioni che vanno affrontate in maniera globale. Faccio un esempio per tutti, manca il personale dell'assistenza e hanno chiesto di utilizzare lavoratori degli equipaggi dei treni, il problema è che c'è una carenza generale e, tra l'altro, molti sono anche a casa per le quarantene da covid. Noi chiediamo di affrontare i problemi in maniera globale ed è da dicembre che stiamo cercando di farci ascoltare. Siccome non abbiamo avuto risposte abbiamo avviato formalmente la procedura di raffreddamento per cercare di trovare delle soluzioni. Ora l'azienda ha cinque giorni per risponderci e dieci per convocarci, in caso contrario saremo legittimati ad aprire il conflitto e a scioperare".

Nella lettera inviata si fa riferimento ad alcune note inviate il 7 dicembre 2021 e il 20 gennaio 2022 e a un comunicato pubblico del 10 gennaio, nel quale venivano denunciate importanti e persitenti criticità che interessano da moltissimo tempo l’intera Dtr Liguria, con la richiesta di riavviare un urgente confronto per avere risposte. Nella lettera vengono citati alcuni dei problemi su equipaggi, distribuzioni, biglietteria-customer care, antievasione, verifica, manutenzione, uffici, manovra, tutela aggressioni in servizio, carichi di lavoro, avanzamenti e regolarizzazione qualifiche, trasferimenti, formazione, logistica e rispetto dei diritti contrattuali.