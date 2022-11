Anche da Genova gli Eurocity scontati per i mercatini di Natale in Svizzera

"Con i mercatini svizzeri torniamo tutti un po’ più piccoli": parola di Michelle Hunziker, la testimonial dell’offerta PromoSvizzera di Trenitalia che consente di vivere la magia del Natale in treno. Con gli Eurocity, partendo anche da Genova, si potranno raggiungere a prezzi scontati diverse città svizzere che accolgono bancarelle, luci, dolci e bevande calde nel periodo più suggestivo dell’anno.

Il codice PromoSvizzera consente di ottenere un ulteriore 20% di sconto sulle offerte Smart per viaggi internazionali in Eurocity tra l’Italia e il Paese dei Cantoni. I biglietti possono essere acquistati fino al 4 dicembre, per viaggi dal 20 novembre al 20 dicembre, presso le biglietterie di stazione italiane, sul sito e sull’app di Trenitalia e nelle agenzie di viaggio abilitate.

Gli Eurocity collegano Genova, Milano, Bologna e Venezia con Zurigo, Basilea, Berna, Ginevra e tante altre città elvetiche. "Questo servizio - spiega Domenico Scida, direttore business Intercity di Trenitalia - consente ai passeggeri svizzeri e italiani di utilizzare 40 treni ogni giorno. Nel 2022 abbiamo fatto viaggiare oltre 2,2 milioni di passeggeri, superando i valori del 2019, ultimo anno prima della pandemia".

I moderni Eurocity, garantiti da Trenitalia in collaborazione con le Ferrovie Federali Svizzere Sbb, consentono di spostarsi, con una serie di servizi a bordo, dalla ristorazione all’area family, fino al trasporto bici, in modo veloce e soprattutto con un occhio di riguardo alla salvaguardia dell’ambiente.