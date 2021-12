Trenitalia, torna l'orario invernale: le novità dal 12 dicembre

Da domenica 12 dicembre entra in vigore l'orario invernale di Trenitalia Liguria.

Con l’orario invernale i nuovi treni regionali Pop dalla Liguria raggiungeranno la Lombardia e inizieranno a circolare sulla linea Genova-Milano. Fino a otto corse giornaliere con 804 posti offerti ciascuno (calcolati con il limite di capienza dell’80% consentito dalla normativa), grazie all’utilizzo di un convoglio a doppia composizione, offriranno ai viaggiatori un viaggio confortevole con una miglior livello di performance e accessibilità, una maggiore affidabilità grazie alla telediagnostica ed elevati standard di security (telecamere e monitor di bordo con riprese live).

I nuovi treni sono stati progettati per facilitare salita e discesa delle persone a ridotta mobilità e, inoltre, sono presenti postazioni dedicate alle persone con disabilità collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno.

Dal 12 dicembre circoleranno 12 collegamenti Regionali aggiuntivi tra Tende e Limone Piemonte consentendo di raggiungere comodamente la località sciistica piemontese.

Dalla primavera sarà invece attivo in Liguria il “San Fruttuoso Link”, con opportunità di collegamenti treno+battello che permettono di raggiungere, con un unico biglietto, la Baia di San Fruttuoso dalla stazione ferroviaria di Camogli.

Confermati anche per la stagione invernale i quattro Frecciabianca, attivati a luglio, che continueranno a collegare Milano con Genova e la riviera ligure di Ponente fino a Ventimiglia, insieme ai 6 Intercity Milano-Ventimiglia, ai 16 Frecciabianca e Frecciargento per Roma, 16 Intercity per la riviera di levante e la Toscana e ai 6 Intercity e 2 Frecciabianca per Torino. Inoltre saranno 22 gli Intercity disponibili tra Milano e Genova, due Frecciargento tra Genova-Milano e Venezia e due Intercity tra Ventimiglia-Genova e Roma.

Sarà sempre attivo anche il collegamento diretto con autobus tra la stazione ferroviaria di Genova Sestri Ponente e l’Aeroporto Cristoforo Colombo, il “Genova Airlink” che permette di imbarcarsi dall’aeroporto di Genova lasciando a casa la propria auto e arrivando direttamente in aeroporto con un unico biglietto. Il viaggiatore proveniente da qualsiasi località fuori Genova potrà acquistare il suo biglietto scegliendo direttamente la destinazione “Genova Aeroporto Cristoforo Colombo”, in un’unica operazione su tutti i canali d’acquisto Trenitalia, includendo il viaggio in treno e il collegamento Genova Airlink con arrivo all’ingresso del Terminal.

"Scegliere il treno per i propri spostamenti - si legge in una nota - viaggiando in totale sicurezza per un rinnovato modello di trasporto collettivo e integrato secondo i principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance È questo il principale obiettivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) nella prossima stagione invernale con il nuovo orario 2021-2022, in vigore da domenica 12 dicembre, presentato da Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia".