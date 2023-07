Treni, in arrivo nuove fermate serali e mattutine per il levante: da quando

Due nuove fermate in arrivo per due treni regionali che - uno al mattino e uno alla sera - aggiungeranno al loro percorso anche due località della riviera di levante, Zoagli e Lavagna.

I dettagli: a partire da lunedì 17 luglio il treno regionale 12469 in partenza da Savona alle 20:08 e in arrivo a Sestri Levante alle 22:32 fermerà anche a Zoagli alle 22:15. Questo provvedimento comporterà il posticipo di 2 minuti dei treni in partenza dalle stazioni di Chiavari e Lavagna, e l’arrivo a Sestri Levante alle ore 22:34. Restano invariati gli orari e le periodicità delle restanti fermate intermedie. La nuova fermata a Zoagli verrà mantenuta anche per il treno regionale 12461 dall’11 settembre 2023 (variante invernale del treno regionale 12469), in partenza da Savona alle 20:10 con arrivo a Sestri Levante alle 22:32.

“Zoagli aveva un vuoto temporale di treni in arrivo in serata: ringrazio Trenitalia per aver accolto le richieste del territorio di cui mi sono fatto portavoce”, ha commentato l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

Un'altra novità è prevista a partire da domenica 16 luglio con il treno regionale 12216 da La Spezia a Genova Principe che fermerà anche il sabato e i festivi a Lavagna alle 8:04. Per questo verranno anticipati di 2 minuti gli orari di partenza da La Spezia (7:04) e dalle stazioni di Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, Levanto, Bonassola, Framura, Deiva Marina, Moneglia, Riva Trigoso e Sestri Levante. Resteranno invariate le restanti fermate con l'arrivo a Genova Principe confermato alle 9:04.