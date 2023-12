Treni, la denuncia delle associazioni: "Discriminati gli studenti di Genova tra 15 e 19 anni"

Le associazioni liguri dei consumatori Assoutenti, Adoc, Adiconsum, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore hanno richiesto un incontro urgente all’assessore regionale ai Trasporti: l'obiettivo è arrivare al riconoscimento del diritto all’abbonamento gratuito al trasporto ferroviario per gli studenti tra i 15 e i 19 anni che non usano il bus, sono residenti nel Comune di Genova e si recano a scuola (sia questa ubicata nella città o altrove).

"A oggi - commentano le associazioni - c'è una profonda ingiustizia nel riconoscere che un giovane di Arenzano che va al liceo scientifico Lanfranconi di Voltri possa viaggiare gratis sui treni mentre un giovane di Voltri che va a scuola all’alberghiero di Quarto Marco Polo debba pagarsi il viaggio, creando così una disparità che non ha pari in una platea che in teoria dovrebbe avere lo stesso diritto. Chiediamo che il cavillo burocratico per il quale questi giovani sono esclusi dall’abbonamento gratuito sia prontamente risolto, anche perché a oggi chi vuole prendere solo il treno nel comune di Genova lo può fare con il biglietto di Trenitalia e non utilizzando quello integrato di Amt".

Le associazioni liguri dei consumatori mettono a disposizione i loro sportelli genovesi per rilasciare agli studenti che lo richiederanno l’attestazione dei requisiti per la gratuità del viaggio previsti dalla delibera regionale, assumendosi l’onere di eventuali sanzioni qualora queste dichiarazioni non vengano riconosciute ed equiparate a quelle di tutti gli altri studenti della Liguria.

In buona sostanza, se verrà elevata una multa per mancanza di titolo di viaggio a un giovane genovese tra i 15 e i 19 anni che si reca da casa a scuola, la sanzione sarà pagata con il fondo delle associazioni per il quale si sono pure autotassate: "Questo allo scopo di affermare che i diritti devono essere uguali tra tutti i cittadini liguri anche quelli che tra i 15 e i 19 anni usano il treno" concludono Assoutenti, Adoc, Adiconsum, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore.