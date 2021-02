Sicurezza sui mezzi pubblici, anche Amt nel nuovo progetto europeo "Prevent"

La partecipata del Comune è stata selezionata insieme con realtà di città come Parigi, Lisbona e Barcellona. I lavori partiranno in estate

C’è anche Amt nel progetto internazionale Prevet 2 Pcp, finalizzato a mettere a punto nuove soluzioni per migliorare la sicurezza del trasporto pubblico locale.

La partecipata del Comune si è aggiudicata il finanziamento previsto nell’ambito del piano Horizon 2020: il progetto europeo Prevent (ProcurEments of Innovative Advacced systems to support security in public transport) è stato presentato da una cordata internazionale di cui fanno parte diverse realtà, enti e importanti aziende di trasporto di Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Polonia, Belgio. L’Italia è rappresentata proprio da Amt e da altre aziende di tecnologie, trasporti e ingegneria.

Tra le soluzioni inserite nel progetto ci sono il rilevamento automatico tempestivo di oggetti incustoditi potenzialmente pericolosi in infrastrutture di trasporto pubblico e nelle aree pubbliche nelle vicinanze, l’identificazione e il tracciamento dei responsabili, e la realizzazione o perfezionamento di un sistema avanzato di gestione delle crisi e di un protocollo di gestione delle emergenze.

Amt contribuirà a definire le specifiche per un servizio ottimale per le aziende di trasporto pubblico locale, esponendo el proprie esigenze, e potrà collaborare con le aziende che forniscono servizi di trasporto pubblico nelle maggiori città europee (tra le altre, Parigi, Barcellona e Lisbona).

Al termine del percorso di studi e analisi realizzato tra i partner verrà definito un bando di gara europeo per implementare la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative per le problematiche che saranno state individuate nel frattempo, e verranno sviluppati i prototipi in ambiente reale (tra cui autobus e metropolitana). L’avvio del progetto è previsto entro l’estate.

«Per Amt la partecipazione a progetti europei riveste un ruolo strategico per diversi motivi - ha detto Marco Beltrami, amministratore unico di Amt - permette di confrontarsi con altri gestori di trasporto pubblico a livello internazionale, di lavorare con i più importanti partner in ambito tecnologico, di valutare il proprio grado di innovazione misurandosi con produttori e sviluppatori diversi. Questo è quanto accaduto anche per i progetti già partiti: CityScape in ambito di cyber security applicata al trasporto pubblico e Certi Pro, con l’Agenzia spaziale europea, per lo studio di innovativi dispositivi per la sicurezza di chi opera sulle sedi ferroviarie».