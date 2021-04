VIDEO | Il nuovo trailer di Luca, film Disney ambientato in Liguria: quando esce e dove

È stato ufficialmente trasmesso il secondo trailer del lungometraggio Disney-Pixar "Luca": il film di animazione ambientato in Liguria uscirà in tutto il mondo il 18 giugno 2021 sulla piattaforma streaming Disney + e non al cinema come inizialmente previsto. La sola distribuzione cinematografica riguarderà esclusivamente i paesi nei quali Disney+ non è ancora disponibile.

Come annunciato dal regista genovese Enrico Casarosa, si sono conclusi gli ultimi ritocchi alla pellicola d'animazione che porterà le bellezze della riviera ligure in giro per il mondo. Il film, è la celebrazione di un'amicizia infantile, "quelle che stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare", fra puro divertimento e un mondo segreto che si cela nel nostro mare.

Nel trailer compare anche il mitico gatto bianco e nero che a molti ha ricordato Seppia, il gatto di Boccadasse, il suo nome è in realtà Machiavelli, ma la somiglianza è davvero notevole. La località in cui è ambientato il film, anche se di fantasia, ricorda molto le Cinque Terre.

"Luca" - classico racconto di formazione, in cui gioca molto il ruolo delle amicizie che aiutano a crescere - racconta la fotografia dell'estate felice di un ragazzino italiano in un immaginario paese ligure chiamato Portorosso. Luca appunto, insieme con il suo migliore amico, si diverte in un piccolo borgo ligure che sembra uscito fuori dal tempo. Bagni in mare, corse sulle alture, focaccia, pasta al pesto, gelato sul lungomare, insomma un periodo spensierato che farà venire nostalgia a molti. Ma Luca nasconde un oscuro segreto che minaccia il legame con il suo amico: è in realtà un mostro marino, proveniente da un mondo subacqueo. L'amicizia riuscirà a cambiare il destino di Luca?