Caos mezzi pesanti ai varchi portuali e code in autostrada: traffico in tilt

I rallentamenti sull'elicoidale e in lungomare Canepa per problemi di ricezione ai terminal si aggiungono ai cantieri e ai lavori sul nodo autostradale

Altra mattinata da incubo sulle autostrade liguri per cantieri e traffico, anche in città.

A partire già dalle 7, la mappa interattiva che Autostrade mette a disposizione sul proprio sito per monitorare il traffico era rossa in moltissimi punti, dalla A12 alla A26 passando per A7 e A10.

Andando con ordine, sulla A12 “solite” code tra Rapallo e Chiavari e tra Nervi e Recco (e viceversa) per lavori; sulla A7, coda all’altezza del bivio con la A10 Genova-Ventimiglia e Genova Ovest per traffico intenso sulla viabilità ordinaria: la polizia Locale ha comunicato intorno alle 8 rallentamenti tra il ponte elicoidale e lungomare Canepa per mancato assorbimento della viabilità portuale, confermano problemi di ricezione ai varchi per i mezzi pesanti.

Sempre sulla A7, coda tra Ronco Scrivia e Bolzaneto e tra Bolzaneto e il bivio con la A12. Sulla A26, coda di 4 km tra Ovada e Masone per un cantiere; code anche in A10, tra l'inizio e la fine della Complanare Savona.