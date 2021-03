Traffico in tilt dopo lo sciopero: code tra Sampierdarena, Cornigliano, Sestri e autostrada

La Polizia Locale presente sul posto segnala lunghe code tra Lungomare Canepa e Guido Rossa e poi anche a Sestri in via Albareto e via Merano. Caos anche a Bolzaneto e in autostrada con dodici chilometri di coda tra Busalla e Sampierdarena

Mattinata di caos sul fronte del traffico per quello che riguarda il nodo genovese. Sin dalle prime ore del mattino si sono formate lunghe code tra Sampierdarena, Cornigliano, Sestri Ponente e la Valpolcevera e la situazione non è migliorata con il passare delle ore sia sulla viabilità ordinaria che in autostrada.

A mandare in tilt il traffico i tir che, dopo lo sciopero dei giorni scorsi sono incolonnati in attesa di entrare in porto dalle prime ore del mattino.

La Polizia Locale presente sul posto segnala lunghe code tra Lungomare Canepa e Guido Rossa e poi anche a Sestri in via Albareto e via Merano. Anche a Bolzaneto, infine, ci sono auto incolonnate e problemi alla viabilità e non è migliore la situazione in autostrada dove si sono riversate le problematiche del traffico sulla viabilità ordinaria e dove rimangono presenti alcuni cantieri: sono ben dodici i chilometri di coda tra Busalla e Genova-Sampierdarena sulla A7, uno tra Genova Aeroporto e il Bivio A10/A7 e tre tra Genova Est e il bivio. Un chilometro, infine, tra Genova Pegli e il bivio A10/A26.