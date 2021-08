Chiusura A10 lunedì 16 agosto: giornata da bollino rosso in autostrada

I tempi di percorrenza di lunedì 16 agosto: la situazione più complicata è quella sulla A10 dove scatta la chiusura della carreggiata nord per lavori non più prorogabili nelle gallerie, previste code anche su A7, A26 e A12

Come saranno i tempi di percorrenza sulla rete autostradale ligure nel giorno di lunedì 16 agosto 2021?

Giornata da bollino rosso sulla A10 in entrambe le direzioni complice la chiusura della carreggiata nord per lavori non più prorogabili nelle gallerie. Chiusura che scatterà a partire dalle 4 di lunedì 16 agosto e durerà fino alle ore 22 di mercoledì 25 agosto. Gli accessi autostradali di Pegli e Prà in direzione ponente e di Pegli in direzione levante saranno chiusi, il rischio di code di svariati chilometri è molto concreto da domani al termine dei lavori.

Ma sarà un lunedì 16 agosto molto complicato anche sulle altre autostrade della Liguria per via dei rientri post Ferragosto. Sulla A7 bollino rosso in mattinata in entrambe le direzioni, arancione nel pomeriggio (ma ancora rosso tra le 16 e le 19 in direzione Milano). Su A12 e A26 bollino rosso o arancione (a seconda della direzione) nelle prime ore del mattino, poi sulla A12 la situazione peggiore dovrebbe essere quella in direzione Genova con bollini rossi o arancioni a seconda delle fasce orarie; sulla A26 invece più problemi per chi viaggerà verso Gravellona Toce. Di seguito la grafica con tutte le fasce orarie e i bollini.