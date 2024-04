Vietato citare il nome di Totò nelle pizzerie, rischio diffida per un locale, il titolare: "Pronto a cambiare insegna"

Vietato citare il nome di Totò o riprodurre la celebre poesia 'A livella' del principe Antonio De Curtis. È guerra aperta da parte degli eredi del popolare attore napoletano che hanno ingaggiato una battaglia contro i titolari delle centinaia di pizzerie nate negli anni in Italia che devono il proprio nome al principe della risata.



Recentemente una sentenza del tribunale di Torino ha dato ragione agli eredi, vietando la riproduzione non autorizzata del nome e della poesia. Dopo la sentenza lo studio legale che segue gli eredi di Totò ha inviato varie lettere di diffida in diverse città, invitando i responsabili a cambiare insegna al proprio locale.

A Genova esiste la pizzeria 'Totò e Peppino', che prende il nome dalla saga di film che il principe della risata ha recitato insieme a un altro grande attore partenopeo: Peppino De Filippo. I due sono stati protagonisti di ben quattordici pellicole insieme, la più famosa è certamente 'Toto, Peppino e la malafemmina', celebre anche grazie alla scena della lettera che i fratelli Capone scrivono alla fidanzata del nipote.

Il titolare della pizzeria genovese, Nicola De Rosa, intervistato da Genova Today precisa di non avere ancora ricevuto alcuna diffida. “Dopo sessantanni - spiega - mi sembra una richiesta strana, forse qualcuno vuole lucrarci sopra. Noi il nome di Totò lo abbiamo messo perché rappresenta Napoli, ma se dovesse arrivarci anche solo la richiesta di un euro siamo pronti a cambiare nome. Come? Non lo so ancora, probabilmente un monumento di Napoli, ce ne sono tanti”.