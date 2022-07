Toti e Cavo dormono in aula: Sansa pubblica le foto sui social

Da una parte il presidente delle Regione Toti e l'assessore Cavo assopiti durante il consiglio regionale, dall'altra il consigliere Sansa che non perde l'occasione per immortalare la scena e pubblicare le foto sui social.

Più di una volta il governatore era stato criticato dal consigliere per la sua assenza nel parlamentino ligure, sempre giustificata da impegni istituzionali. "Oggi per una volta il presidente Toti è presente in consiglio regionale. E per una volta c'è pure l'assessore Ilaria Cavo". Sono le frasi scritte in due storie Instagram di Sansa a corredo delle immagini dei due politici di maggioranza addormentati in aula.

Sveglissima, invece, la Lista Toti Liguria che risponde via Facebook: "Oggi (mercoledì 13 luglio, ndr), Sansa ha passato il tempo a farci le foto". E poi l'affondo: "Sansa è sempre inutilmente in consiglio regionale. In quasi due anni, il suo record brilla: mai un concetto coerente, mai un'idea, mai un provvedimento. In due anni non ha trovato il tempo di studiare un'ora come funzioni la pubblica amministrazione, né come si scriva una legge, o come si legga un bilancio. Belli, caro Sansa, i 10mila euro al mese che ti hanno regalato candidandoti: un ottimo stipendio per il peggior risultato di tutti i tempi".