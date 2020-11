Covid, la gaffe di Toti sugli anziani “non indispensabili”. Lui: «Sono stato frainteso»

Gaffe social del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che parlando del lockdown generalizzato per coronavirus ha definito gli anziani “non indispensabili allo sforzo produttivo del paese”.

Il post è stato condiviso sui social e poi corretto: nella versione iniziale Toti aggiornava sul contenuto della riunione con il governo, escludendo il lockdown generalizzato e riferendosi all’età media delle vittime del coronavirus di cui «va tenuto conto. Per quanto ci addolori ogni singola vittima del covid19 dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone perlopiù in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del paese che vanno però tutelate».

Infelice scelta di parole, immediatamente contestate con una pioggia di critiche, e subito modificate, cui è seguito un nuovo tweet firmato dallo staff: «Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più». E sulla pagina è rimasto quello corretto e modificato, in cui si dice che «per quanto ci addolori ogni singola vittima, non possiamo non tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Sono proprio i nostri anziani i più colpiti dal virus e sono quelli che vanno tutelati di più: si tratta di persone spesso in pensione, che non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo più fragili vanno salvaguardate in ogni modo».

Il primo post, insomma, avrebbe solo dovuto rafforzare la teoria di Toti secondo cui un lockdown andrebbe fatto per fasce d’età, ma la precisazione non è bastata a calmare gli animi e placare le critiche.

