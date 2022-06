Lavagna al lavoro per la Torta dei Fieschi, dopo due anni di stop: "Ripartiamo più carichi di prima"

Torna la Torta dei Fieschi a Lavagna: l'attesissima manifestazione - che si tiene tradizionalmente ogni 14 agosto, era stata sospesa causa pandemia e si riaffaccia adesso nel calendario degli eventi del comune dopo due anni di pausa.

"Finalmente si riparte - comunicano gli organizzatori -. Ci aiutano la nostra storia, la nostra cultura, le nostre tradizioni. E aver chiaro che, senza coraggio, senza prendersi dei rischi, senza spirito di iniziativa, non si va da nessuna parte. La macchina della Torta dei Fieschi è già in movimento e si è già al lavoro, con entusiasmo, più carichi di prima".

L'ultima edizione, nel 2019, era già arrivata dopo un anno di stop: nel 2018, subito dopo il crollo del ponte Morandi, gli organizzatori avevano deciso di sospendere tutto in segno di lutto e rispetto, e di donare la torta già confezionata ai volontari che si erano prodigati nei soccorsi a Genova. Dunque, negli ultimi quattro anni, la Torta dei Fieschi si è tenuta una sola volta.

La storia della Torta dei Fieschi

Forse in pochi conoscono la storia dietro a questa amatissima manifestazione: la festa rievoca il matrimonio, che sarebbe avvenuto nel 1230, tra il conte Opizzo Fieschi e la nobildonna Bianca de' Bianchi, originaria di Siena.

Secondo la storia popolare (le cronache dell'epoca parlano di un grande matrimonio, ma non è così chiaro chi fossero gli sposi), la famiglia Fieschi non aveva badato a spese per le nozze: nessuno a Lavagna aveva mai assistito a una cerimonia tanto fastosa, preceduta da un banchetto di addio al celibato così ricco di colori, musiche e cavalieri. E, per il giorno del fatidico "sì", venne confezionata una torta enorme.

Questa memoria si è conservata fino ai giorni nostri, e - per ricordare la grande festa - ogni anno a San Salvatore di Cogorno il 13 agosto si organizza l'Addiu du Fantin, l'addio al celibato del conte Opizzo, mentre il giorno dopo a Lavagna, il 14 agosto di ogni anno, si svolge la Torta dei Fieschi con una fedele rievocazione storica.