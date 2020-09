Dalla Valbisagno alla Valpolcevera, Aster al lavoro per gli sfalci nei torrenti

Con l’arrivo dell’autunno e delle più frequenti e abbondanti piogge, subiscono un’accelerata i lavori di manutenzione dei torrenti e dei rivi cittadini per l’eliminazione della vegetazione infestante che in molti casi si trasforma in vere e proprie foreste.

In questi giorni Aster sta lavorando nell'alveo del torrente Polcevera, tra ponte San Francesco e foce Burba, habitat tra le altre cose di diversi volatili come il cormorano, l'airone cinerino e il germano reale.

L’intervento precedente ha riguardato il rio Torbido, tra Molassana e Struppa, mentre a metà settembre la partecipata del Comune era impegnata in val Varenna per la pulizia del Varenna, mentre a fine agosto erano iniziati i lavori nel torrente San Pietro, a Pra’.