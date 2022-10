Val Varenna, Sant’Eusebio, San Desiderio e il Veilino: 8,2 milioni di euro per la messa in sicurezza

La giunta del Comune di Genova, su proposta del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi, ha approvato quattro progetti per interventi di sicurezza idrogeologica per un totale di oltre 8,2 milioni di euro che interessano la Val Varenna, Sant’Eusebio, San Desiderio e il Veilino nel quartiere di Staglieno.

Per la messa in sicurezza idrogeologica della sponda destra del torrente Varenna, in località Ramaspessa, nel tratto a valle dell’abitato di Carpenara, è previsto un intervento da oltre 5,1 milioni di euro che comprende: il riassetto idraulico del tratto del torrente e il risanamento di un versante franoso, in particolare con interventi di drenaggio, regimazione delle acque.

Nel quartiere di Staglieno, per mitigare i rischi idrogeologici del versante a monte di via superiore del Veilino, sotto osservazione durante le allerte meteo, è previsto un intervento da 530.000 euro per opere di regimazione delle acque, stabilizzazione del piede delle frane e la messa in sicurezza di un rio minore.

In Valbisagno, è previsto anche un intervento da 750.000 euro a Sant’Eusebio, in particolare la regimazione delle acque in via Rocche di Bavari e la sistemazione ambientale della zona dell’impianto sportivo per superare le attuali criticità che, in caso di forti piogge, si verificano nella circolazione stradale, a causa anche della presenza di un tratto tombinato del rio Mermi sottostante alla zona.

Lavori di riassetto idrogeologico, per 2 milioni di euro, sono previsti anche per il torrente Sturla e per il versante sottostante il cimitero di San Desiderio, in via Pomata. Il progetto comprende il risanamento idrogeologico del versante di frana che interessa il cimitero stesso e la sistemazione del torrente per mitigarne i rischi durante le piene.

"Sono tutte opere molto importanti che vanno a intervenire su criticità riscontrate anche dai nostri tecnici della direzione idrogeologia - spiega il vicesindaco Piciocchi - l’intervento su san Desiderio è stato segnalato dal Municipio Levante e andrà a mettere in sicurezza la zona del cimitero. Molto impegnativo anche l’intervento su Pegli, sul Varenna, che andrà a sanare una situazione di rischio in occasioni di piena. Questi inteventi si aggiungono a quelli da poco varati per circa 935 mila euro a Pino Sottano sul rio Pizzuto Molinetto, a Voltri sul torrente Leiro e la regimazione delle acque in via Gava e salita alla Chiesa di Staglieno".