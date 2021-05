Nuova Torre Piloti, via libera dell'Autorità Portuale alla costruzione nella Darsena Nautica

Nel giorno della commemorazione della tragedia del crollo della Torre Piloti, il comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure ha approvato sia la posizione della nuova Torre, nella Darsena Nautica, sia il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (Dpss).

Ottenuti i pareri favorevoli da parte dei Comuni interessati, l’Autorità ha dato mandato agli uffici di procedere con l’iter che prevede l’approvazione del Dpss da parte di Regione Liguria in 60 giorni, previa intesa con il Ministero, sentita la conferenza nazionale.

Il Dpss, spiega l’Autorità Portuale, è il “principale strumento per la definizione degli obiettivi di sviluppo della portualità e della logistica, delimita le aree portuali e quelle di interazione porto città, compresi alcuni contesti di co- pianificazione, e individua gli indirizzi per la redazione dei successivi Piani Regolatori Portuali per il porto di Genova e per quello di Savona-Vado Ligure”.

Il documento è stato redatto recependo le osservazioni sia dei portatori di interesse sia dei Comuni coinvolti (Bergeggi, Vado Ligure, Quiliano, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Genova). Nel corso della riunione è stata come detto approvata la nuova posizione della Torre Piloti nella Darsena Nautica, un via libera arrivato grazie all’esito positivo delle verifiche tecniche richieste dall’Autorità Marittima.

Per quanto riguarda il demanio marittimo, il Comitato di Gestione ha assegnato provvisoriamente una parte dell’area dell’”ex-Carbonile” della centrale termoelettrica Enel di Genova a Spinelli Srl, concessione che ha una durata di tre anni e l’obbligo di rilascio anticipato, in pristino stato, nel caso in cui i lavori di dismissione dell’ex centrale dovessero terminare prima della scadenza della concessione.