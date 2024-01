Genova ospita il Torneo delle Regioni, "taglio del nastro" con il sorteggio dei gironi

Taglio del nastro per il Torneo delle Regioni (che verrà ospitato per la prima volta a Genova) con il sorteggio dei gironi, lunedì 22 gennaio nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, sede del Comune patrocinatore dell’evento insieme a Regione Liguria.

La Liguria è stata inserita nel girone E insieme ad Abruzzo, Cpa Trento e Molise. Questa è la composizione degli altri tre gruppi: girone A: Toscana, Piemonte Valle d'Aosta, Umbria e Basilicata; girone B: Cpa Bolzano, Veneto, Lazio ed Emilia Romagna; Girone C: Campania, Sicilia, Sardegna e Marche; girone D: Lombardia, Puglia, Calabria e Friuli Venezia Giulia.

Il torneo è la più longeva e imponente manifestazione di calcio giovanile della Lega Nazionale Dilettanti giunto alla 60esima edizione e tra le più importanti del calendario di Genova Capitale Europea dello Sport. La competizione è riservata alle Rappresentative Under 19, Under 17, Under 15 e Femminili dei diciotto Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento riunite in un unico grande evento che andrà in scena in Liguria dal 22 al 29 marzo. Come nella scorsa edizione saranno 70 le Rappresentative pronte a sfidarsi, un segnale di continuità che conferma l’ottimo stato di salute del calcio giovanile di base.

Per le competizioni Under 19, Under 17 e Under 15 il format prevede 20 Rappresentative suddivise in 5 quadrangolari. A qualificarsi ai quarti saranno le prime classificate di ogni girone e le tre migliori seconde; mentre quello Femminile (Under 23) è composto da 18 Rappresentative suddivise in 3 quadrangolari e 2 triangolari. Si qualificano ai quarti le prime classificate di ogni girone e le seconde nell’ambito dei quadrangolari. Le 142 gare in programma saranno dirette da una terna arbitrale e giocate su 17 campi in due province della Liguria, Genova ne sarà centro di gravità e sede della finale che si disputerà al My Sport Sciorba Stadium di via Adamoli.

La Rappresentativa Under 19 della Liguria, vincitrice della scorsa edizione, rappresenterà l’Italia alla Uefa Regions’ Cup 2024/2025 che si disputerà sui campi della nostra regione dal 15 al 24 settembre.

I Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti si ritroveranno insieme per vivere un momento di confronto e di condivisione in occasione di una manifestazione che dal 1959 ha cambiato formula e introdotto nuove fasce d’età mantenendo intatto il fascino di sempre. Dal 2016 è ormai consolidato il format attuale con due eventi distinti dedicati al calcio ed al futsal con tutte e quattro le categorie rappresentate. Il Comitato ligure, per la prima volta nella sua storia, organizza il Torneo con l’attuale formula.

Nell'occasione sono stati sorteggiati anche i tornei di eSport con il calcio virtuale.

Alla cerimonia hanno partecipato il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, il Vice Presidente Vicario Christian Mossino, il numero uno del Comitato Regionale Liguria Giulio Ivaldi, l’Assessore allo Sport di Genova Alessandra Bianchi, l’Assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro ed il Presidente del CONI Liguria Antonio Micillo.

"Il conto alla rovescia verso la prossima edizione del Torneo delle Regioni, che a marzo darà lustro al calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, è già iniziato ed il sorteggio dei gironi effettuato oggi è la prima tappa di avvicinamento ad un appuntamento attesissimo ogni anno da tantissimi giovani calciatori e calciatrici - dichiara l’assessore allo sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi - Una manifestazione che, nelle ultime edizioni, ha regalato grandi soddisfazioni alla rappresentativa della Liguria, campione in carica con la formazione juniores e, sono certa che, sui “campi di casa” cercherà di bissare il successo dello scorso anno. In attesa del fischio di inizio faccio un grande in bocca al lupo a tutte le squadre pronte a regalarci grandi grandi sfide ed emozioni".

"L’idea di ospitare il Torneo delle Regioni in Liguria è stata subito accolta con favore dalla giunta regionale e dalle amministrazioni comunali. Siamo davvero soddisfatti perché grazie a un lavoro di squadra e a un proficuo dialogo con LND e Comitato Regionale FIGC abbiamo stanziato contributi economici importanti per la buona riuscita dell’organizzazione. Sarà un’emozione grandissima vedere tanti ragazzi e ragazze calcare i campi del nostro territorio per una manifestazione così iconica e prestigiosa - ha dichiarato Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria -. Se consideriamo che la Liguria è proprio campione in carica nella categoria maschile under 19, all’emozione si aggiunge l’orgoglio. Continueremo a lavorare duramente, da qui al 29 marzo, per fare in modo che questa 60° edizione si riveli un grande successo".

Il 60° Torneo delle Regioni non è solo riservato al calcio a undici, la kermesse include infatti anche il calcio a cinque i cui incontri si svolgeranno in Calabria dal 24 aprile al 1° maggio con l’organizzazione del Comitato Regionale presieduto da Saverio Mirarchi.