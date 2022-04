Il ritorno del torneo Ravano con 11 sport e oltre 3.400 bambini

Dopo due anni di stop causa covid torna in presenza il Torneo Ravano, giunto alla sua 37esima edizione, non solo calcio come da tradizione negli ultimi anni, ma ben undici discipline sportive: la novità è l'hockey.

La manifestazione scolastica giovanile più importante d'Europa, 37esimo torneo Ravano e 28esima coppa Paolo Mantovani, è stata ufficialmente presentata nel foyer del teatro Carlo Felice di Genova. Coinvolgerà i bambini di terza, quarta e quinta elementare da lunedì 9 a mercoledì 18 maggio 2022 all?ultimo piano del padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova: la 'casa del Torneo Ravano'. Sarà raggiungibile dal pontile costruito appositamente all?interno del cantiere del waterfront.

I numeri del Torneo Ravano 2022

Parteciperanno oltre 130 scuole primarie tra Liguria e basso Piemonte per un totale di 3.473 bambini, 412 squadre: 119 di calcio maschile, 46 di calcio femminile, 110 di volley, 57 di atletica leggera, 21 di tennis, 15 di basket, 15 di rugby, 15 di ciclismo, 8 di hockey, 3 di scherma e 3 equipaggi vela. Per scelta condivisa con i comitati regionali di pallanuoto e canottaggio non si disputeranno solo per questa edizione questi due tornei. Molte anche le proposte educative in cui saranno coinvolti i giovani atleti in erba.

"Nessuno di noi aveva l?ambizione, né la priorità di battere dei record d?iscrizione quest?anno, ben consapevoli che alcune prefasi non si sarebbero potute purtroppo organizzare - ha dichiarato Ludovica Mantovani, presidente della Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani - ma sentivamo l?esigenza di strutturarci con i dovuti protocolli per poter ritrovare i sorrisi dei nostri bambini. Ringraziamo quanti sostengono il 'fiore all?occhiello' di Genova e in particolare tutte le Istituzioni che hanno dato un contributo importante per garantire il successo di questa storica manifestazione, la cui giornata finale verrà per la prima volta trasmessa sulla piattaforma in diretta streaming di Eleven Sports".

"Torna una manifestazione molto attesa a Genova, un appuntamento imperdibile per tanti piccoli campioni - commenta l sindaco di Genova, Marco Bucci - che promuove da sempre i valori di cultura, uguaglianza, integrazione, tolleranza, rispetto ed educazione, attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie. Grazie a questo impegno, negli anni il Ravano è diventato il torneo scolastico giovanile più grande d?Europa. Una manifestazione capace di trasmettere valori importanti ai bambini, che arricchisce l'offerta sportiva della nostra città che nel 2024 sarà Capitale europea dello Sport. Vedere migliaia di giovanissimi confrontarsi in campo sarà una gioia per gli occhi e per il cuore: è importante trasmettere alle nuove generazioni i valori dello sport sano, una lezione preziosa che imparano adesso e che si porteranno dentro come importantissimo bagaglio per tutta la vita".