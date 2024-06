I cani bagnini tornano a Voltri: l'estate scorsa avevano salvato tre persone

Anche quest'estate a Voltri tornano il golden retriever Dylan, la terranova Reef e tanti altri bagnini "a quattro zampe" della Sics - Scuola Italiana Cani Salvataggio per sorvegliare la spiaggia libera davanti alla passeggiata Roberto Bruzzone tutte le domeniche di agosto e il giorno di Ferragosto.

Il servizio torna nel ponente genovese per il tredicesimo anno e il litorale, per la gioia di grandi e piccini, verrà nuovamente invaso da golden, labrador e non solo, che ogni anno diventano i beniamini soprattutto dei bambini, rendendo la spiaggia più allegra e soprattutto contribuendo a salvare vite. Cosa che regolarmente succede: l'anno scorso le unità cinofile avevano salvato tre persone, una bimba di 10 anni, una signora di Arenzano e una 22enne che stava festeggiando l'addio al nubilato. Tutte e tre in difficoltà tra le onde del mare improvvisamente mosso. A portarle a riva erano state tre labrador: Tempesta, con il suo conduttore Domenico, Wispa, con il suo pet mate Alessandro e Melville guidata da Stefano. Con i loro salvagenti baywatch arancioni, avevano riportato tutti al sicuro.

Dopo questi salvataggi una delegazione della Sics era stata ricevuta dal sindaco Marco Bucci: "Un servizio fondamentale - lo aveva definito il primo cittadino - per la sicurezza di grandi e piccoli bagnanti".

Ma anche nel 2022 i cani bagnini avevano salvato altre vite, per la precisione di nuovo tre: quelle di tre fratellini su un gommoncino che il mare stava portando troppo al largo. A tuffarsi tra le onde, le labrador Kora, Fendy e Ludo con i loro conduttori. Per questo, l'anno successivo i cani della Sics avevano ricevuto un riconoscimento al premio internazionale Fedeltà del Cane di San Rocco di Camogli.

"È la dimostrazione - racconta Gino Candeloro, istruttore Sics sempre presente a Voltri con il suo golden retriever Dylan - che i cani bagnini possono fare molto per salvare le vite di persone in difficoltà. Come succede da molti anni anche quest'estate saremo a Genova con una sessantina di unità cinofile che turneranno tutte le domeniche di agosto, più la giornata di giovedì 15, dalle 12 alle 18".

"Grazie alla collaborazione con Municipio Ponente e guardia costiera - commenta Ferruccio Pilenga, presidente Sics - torniamo con questa bella iniziativa gratuita e che aumenta la sicurezza sulle spiagge. Il nostro servizio non si ferma a Voltri: quest'estate siamo impegnati a presidiare le spiagge dei laghi di Iseo, Garda e Ceresio, e poi all'idroscalo di Milano. In più non dimentichiamo i nostri servizi negli ospedali soprattutto per assistere i bambini malati. Il cane è un amico eccezionale che migliora la nostra vita a 360 gradi, sia dal punto di vista della sicurezza sia da quello della pet therapy e dell'assistenza a chi soffre di patologie".