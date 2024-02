Torna il festival vegano: "Vorremmo che Genova diventasse un esempio"

A due anni dalla prima edizione, il festival Vegenova è pronto a tornare con tanto street food - tutto rigorosamente vegano - incontri e dibattiti.

Dopo lo stop del 2023 dovuto a problemi relativi alla location, la community vegana genovese si dà un nuovo appuntamento il 27 e 28 aprile ai giardini Luzzati con l'obiettivo di aumentare le iniziative e tornare a parlare di consapevolezza e sostenibilità. Nel frattempo, aumenta chi guarda con interesse all'universo veg: "Se nella prima edizione sognavamo in grande ma non sapevamo cosa sarebbe successo, questa volta da quando abbiamo annunciato il ritorno del festival abbiamo avuto davvero tantissime richieste di partecipazione. Molti espositori e ristoratori, noi anche stavolta daremo priorità ai genovesi ma l'obiettivo è cercare di allargarci il più possibile. Insomma, se prima era un evento improvvisato ora c'è attesa" dice Giulia Cimarosti che, insieme ad Alice Cosso, ha fondato la community Vegenova (che nel frattempo è diventata anche un'associazione) sui social.

Nel gruppo si recensiscono ristoranti e si condividono ricette, poi nel 2022 la decisione di contarsi e organizzare un evento dal vivo: "La cosa che ci aveva più motivate era il fatto che a Genova sono disponibili molti locali con opzioni vegan ma non tutti lo sanno" dicono Cimarosti e Cosso.

In due anni cos'è cambiato? "Purtroppo poco, a Genova si potrebbe fare di più - confessa Giulia - mentre a Roma e Milano stanno crescendo i locali dedicati alla gastronomia vegana, qui non è neanche scontato trovare ristoranti che abbiano qualche opzione e spesso nulla più. E si fa fatica: per un locale che apre, ne chiude un altro. Ma siamo comunque contenti che grazie a community e a eventi come il nostro si creino sinergie tra esercenti e si stimolino nuove idee".

Da una situazione di difficoltà però può nascere un'opportunità e le organizzatrici di Vegenova, dopo la prima edizione, erano state contattate da diverse altre città che volevano organizzare eventi simili: "Vorremmo che il festival di Genova diventasse un esempio - dice Giulia - in modo da ispirare anche altre realtà. D'altronde, e lo abbiamo dimostrato nel 2022, siamo assolutamente aperti a tutti, anche a chi non è vegano, a chi mangia quello che vuole, a chi vuole provare la cucina veg, avvicinarsi per curiosità o anche fare qualche domanda a degli esperti".

E poi si lotterà contro i pregiudizi da sfatare tra cui, secondo Giulia, il fatto che si dica che i vegani abbiano una scelta alimentare molto limitata: "Non è vero, o almeno non è più così: ci sono ricette veg curiose, sfiziose e ottime. Anche per questo ultimamente ci sono molte più persone incoraggiate a provare. Ci sono davvero tante alternative ormai, compatibili e che non tolgono nulla al piacere di mangiare con gusto".