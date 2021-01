Tim down, migliaia di persone senza internet per un guasto alla rete fissa

Problemi alla connessione internet e alle linee telefoniche Tim per un guasto alla rete fissa in tutta Italia.

Anche in Liguria, a Genova in particolare, sono stati segnalati problemi ad accedere a internet attraverso il modem, una situazione che sta creando parecchie difficoltà nel primo giorno lavorativo del 2021 dopo la lunga pausa natalizia: migliaia i lavoratori in smart-working in tutta Italia che non riescono ad accedere alla rete.

Su Twitter l’hashtag #twitterdown è entrato nella classifica dei trend topic, e moltissime persone si stanno rivolgendo direttamente a Tim per chiedere spiegazioni sul guasto e informazioni su quando il servizio verrà ripristinato. L’azienda dal canto suo ha risposto che si tratta di un “guasto generalizzato”, e non ha fornito tempi precisi sul ripristino.