L'omaggio di Tiler a Gianluca Vialli: un'opera d'arte a Marassi

Un'opera d'arte dedicata a Gianluca Vialli sui botteghini di via Del Piano a Marassi, davanti allo stadio Luigi Ferraris. L'iniziativa, frutto di un blitz notturno, è di Tiler, il misterioso street artist che da diversi anni espone le sue opere colorate da un punto all’altro della città di Genova. Questa volta le piastrelle dell'artista che nasconde il proprio volto dalla maschera di una scimmia hanno riprodotto il calciatore recentemente scomparso dopo una lunga malattia, ovviamente con la casacca scudettata della Sampdoria. Due ali spiegate e l'aureola lo trasformano in un angelo moderno.

"Ci sono esseri speciali che lasciano il segno nella vita delle generazioni che hanno avuto il piacere di condividerne la luce - commenta Tiler -. Non serve appartenere a una bandiera per rendere omaggio ad una persona che si è resa icona di un popolo. Io non ho colori sportivi ma il giorno che è morto Vialli ho visto una città commossa e ho capito subito che fosse giusto creare qualcosa che potesse rendere indelebile la sua memoria. Nel mio piccolo ho fatto ciò che so fare meglio e l’ho immortalato in un sogno eterno, l’ho fatto per ringraziare il calciatore ma soprattutto l’uomo. Un ringraziamento al gruppo dei Molesti since 2016 per la collaborazione".

L'arte di Tiler da anni colora la nostra città. Questa volta ha deciso di rendere omaggio a un campione, tante altre ha cercato di sensibilizzare i cittadini spingendoli a guardarsi intorno e a riflettere. Spesso le piastrelle dell'artista vanno a impreziosire muri degradati, angoli bui o zone di Genova che sembrano essere dimenticate e abbandonate, l'obiettivo è quello di accendere 'una luce' attraverso la bellezza, in una forma di denuncia attraverso l'arte stessa. A Natale aveva poi realizzato un grande evento in centro, con la distribuzione di alcune speciali piastrelle sotto l'albero di piazza De Ferrari. Tantissimi genovesi si erano messi in coda per ricevere l'omaggio artistico.