Tiler annuncia la sua nuova opera e chiede ai cittadini: "Dove la mettereste?"

Chi suggerisce nel centro storico, chi in piazza Matteotti, chi in altri luoghi ancora: il celebre street artist genovese Tiler torna in azione con un'opera dal titolo "Il guardone" che ironizza sulle videocamere di sorveglianza, e chiede ai cittadini su quale muro potrebbe mettere le sue nuove piastrelle colorate.

Su uno sfondo rosso, un uomo con un costume a righe che ricorda quelli dei bagnanti anni '20 e che sembra intento a guardare l'orizzonte con un cannocchiale; ma al posto della testa ha un'enorme telecamera di sorveglianza che sorregge con la mano. "Il guardone è pronto per la strada, avrà un muro spettacolare. Ma voi dove lo mettereste? Avete da segnalare una telecamera che proprio non digerite?" comunica Tiler su Facebook, invitando i suoi follower a commentare. E le risposte non mancano: chi suggerisce archivolto Baliano, chi via Gramsci, luoghi dove le videocamere certo non mancano.

"Sto sondando il pubblico - conferma l'artista a GenovaToday - per vedere se segnalano qualche muro interessante, dopodiché farò un sopralluogo in città e non credo sarà difficile trovarne uno dato il numero di telecamere nate negli anni. Telecamere che quando servono casualmente son sempre rotte o ti rispondono che sono finte, parlo per esperienza personale".

Insomma, presto vedremo una nuova opera di Tiler sui muri di Genova: "Me lo immagino già lì ad osservarvi tutti con il suo occhio infallibile. State attenti dunque, la privacy non esisterà più! Cosa dite? È da un bel po' che non esiste più? Non lo sapevo..." continua l'artista sui social con una buona dose di ironia.