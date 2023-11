Nuovo centro per la famiglia nel Tigullio, un questionario per dare suggerimenti

I servizi sociali del distretto 14 Tigullio Occidentale, composto dai Comuni di Rapallo, capofila, Santa Margherita Ligure, Zoagli e Portofino, in collaborazione con l'azienda Asl 4 e con le reti sociali ed educative del territorio, stanno lavorando per realizzare un centro distrettuale per la famiglia.

Il Centro Famiglia, con sedi diffuse sul territorio e di facile accesso, promuoverà servizi e interventi gratuiti forniti da professionisti con specifiche competenze a favore dei minori e delle famiglie dei quattro Comuni interessati dal progetto.

Il centro rappresenterà uno spazio sociale per le famiglie, dove si stimola la partecipazione e la cittadinanza attiva, un luogo dove si rafforzano i legami sociali, dove svolgere attività nelle quali le famiglie siano protagoniste e promotrici di iniziative, dove promuovere la creazione di reti - con enti, istituzioni, associazioni di volontariato e singoli cittadini - al fine di costruire progetti e programmi rivolti al vivere quotidiano delle famiglie anche attraverso attività ludico-ricreative, per trascorrere del tempo insieme, nell'ottica della promozione del benessere personale e familiare creando occasioni positive di scambio.

Nello specifico, per il Comune di Santa Margherita Ligure verranno implementate attività e laboratori nella ludoteca comunale, che già rappresenta per la città un luogo di aggregazione per bambini e famiglie, e nella biblioteca comunale, punto di riferimento culturale per grandi e piccini.

Il servizio Informagiovani, situato all'interno della biblioteca, sarà inoltre un infopoint per informare le famiglie circa iniziative e misure di sostegno alle famiglie, come voucher e bonus nido.

Per realizzare un Centro per le Famiglie, che risponda ai concreti bisogni delle famiglie del territorio del distretto, è stato predisposto un semplice questionario reperibile cliccando su questo link, che le famiglie potranno compilare sino alla fine del mese di novembre.

Il link è inoltre reperibile sul canale Facebook dei quattro Comuni del distretto e sui portali istituzionali nelle notizie in evidenza.