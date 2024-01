Il film russo 'Il testimone' arriva anche a Genova

Martedì 23 gennaio 2024, alle ore 19, è in programma la proiezione del film 'Il testimone' nella sala Cap di via Albertazzi, pellicola che ha suscitato numerose polemiche e che in altre città come Bologna e Torino alla fine non è stata proiettata.

"A Torino e Bologna - ricorda Diego Ghidotti del movimento Stand for Ukraine - le amministrazioni comunali hanno cancellato lo stesso evento in quanto palesemente di propaganda anti-occidentale e rivolto a diffondere disinformazione pericolosa, in aperto contrasto con la nostra Costituzione e tutti i regolamenti comunali".

"A oggi però a Genova ancora nessuna voce ufficiale da parte dell'amministrazione si è levata per condannare l'evento. Abbiamo anche inviato proprio oggi una lettera aperta al sindaco Marco Bucci - conclude Ghidotti - per chiedergli un intervento, affinchè Genova non diventi l'unico comune italiano in questo 2024 a non dissociarsi da un simile evento, revocando quindi la sala Cap affittata per questa proiezione".