Cantieri parlanti, da oggi attivo l'infopoint sui lavori del Terzo Valico

Un nuovo punto informativo a Genova per conoscere il cantiere del Progetto Unico del Terzo Valico/nodo di Genova e Campasso.

Prende vita alla stazione di Rivarolo, direttamente nel cuore del quartiere del Campasso, l’infopoint multimediale di Rete Ferroviaria Italiana per raccontare ai cittadini i progetti e le opere del territorio, gli aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento dei lavori e i benefici che porteranno alla mobilità della rete genovese, regionale e nazionale.

Inaugurato oggi alla presenza del vicesindaco di Genova e del vice Direttore Generale Operation di Rete Ferroviaria Italiana, Vincenzo Macello, è stato realizzato da RFI con il supporto di Italferr, Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ed ha l’obiettivo di dotare il territorio di un innovativo presidio informativo per condividere con stakeholder e cittadini i benefici che le nuove opere porteranno alle comunità coinvolte e il valore in termini di trasformazione sostenibile del territorio.

L’infopoint sarà aperto tre volte a settimana, il lunedì dalle 14.00 alle 17.00, mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 e venerdì dalle 9.30 alle 12.30, e accessibile con appuntamenti dedicati da richiedere attraverso la mail infopoint.genova@rfi.it. Tramite lo stesso indirizzo sarà possibile richiedere notizie e indicazioni su avanzamento e logistica dei cantieri. I giorni e gli orari di apertura potranno essere successivamente rimodulati in base alle richieste ricevute e all’affluenza registrata.

Per RFI l’ascolto dei cittadini e degli stakeholder riveste sempre più un ruolo centrale al fine di realizzare progetti condivisi in grado di rispondere ai bisogni e alle aspettative del territorio. Le Comunità devono essere protagonisti di questo disegno che vede le infrastrutture ferroviarie parte integrante di un processo di rigenerazione volto a costruire città e territori più sostenibili, resilienti ed inclusivi.

Presso questo nuovo punto informativo, sarà possibile chiedere informazioni al personale del Gruppo FS, ricevere notizie sul tracciato dell’opera, le caratteristiche tecniche, i dati aggiornati sull’avanzamento dei lavori, l’attenzione per l’ambiente e l’impatto sociale ed economico che le nuove infrastrutture avranno per il territorio. I cittadini che visiteranno l’infopoint potranno così avere una panoramica del progetto del collegamento Bivio Fegino - Porto Storico e del rinnovato Parco del Campasso così come degli altri progetti ferroviari che interessano la città di Genova nell’ambito del Progetto Unico Terzo Valico e Nodo di Genova.

L’infopoint è uno strumento del progetto "Cantieri Parlanti", un’iniziativa del Gruppo FS (con le società RFI e Italferr), condotta in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Commissario Straordinario di Governo e con il General Contractor, guidato da Webuild.

I cantieri del Polo Infrastrutture del Gruppo FS intendono “parlare” un linguaggio semplice, trasparente e immediato, condiviso con i territori, per raccontare la loro storia e la loro mission e per rendere i cittadini e gli stakeholder più consapevoli e aggiornati sull’importanza delle opere in corso.

L’obiettivo è quello di perseguire un’operazione di trasparenza, oltre che di informazione, per illustrare i vantaggi dell’opera e fornire dati aggiornati attraverso pannelli collocati all’interno dei cantieri, ma sempre ben visibili alla cittadinanza e a chi transita sulle linee e sulle strade limitrofe ai cantieri.

I Cantieri Parlanti comunicano anche tramite una pagina dedicata alle opere strategiche, presente su fsitaliane.it, aggiornata sullo stato dei fatti e sull’avanzamento delle attività. Potranno, infine, essere organizzate iniziative ad hoc che trasformeranno i cantieri in veri hub di comunicazione, aperti al pubblico esterno (cittadini, associazioni, studenti, ecc) per favorire momenti di confronto sulle trasformazioni che intere aree urbane vivono e vivranno grazie all’opera in corso.