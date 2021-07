Terzo Valico, nuovo abbattimento nel cantiere di Fegino: scavi completati al 68%

Proseguono i lavori nei cantieri del Terzo Valico, e a un mese dall’ultimo abbattimento a Fegino è stato raggiunto un nuovo traguardo.

Gli uomini di Webuild, cui Rete Ferroviaria Italiana ha affidato i lavori, hanno portato a termine un nuovo abbattimento tra la galleria di interconnessione di Voltri, binario dispari, e un camerone della Galleria di Valico, che sarà la più lunga d’Italia con i suoi 27 km, già precedentemente realizzato.

Il binario pari era già stato terminato a dicembre 2020, e con il nuovo abbattimento l’interconnessione è quasi ultimata. Gli scavi complessivi dell’opera hanno dunque raggiunto un avanzamento progressivo pari a oltre il 68% del totale.

Le attività sono state svolte nel cantiere di Fegino, crocevia importante per il collegamento al porto di Voltri e al nodo di Genova, due snodi che secondo le stime porteranno a una riduzione dei tempi di trasporto su ruota delle merci che oggi raggiungono il porto dal bacino del Mediterraneo, con conseguenti benefici anche in termini di riduzione di CO2.

La realizzazione del Terzo Valico dei Giovi coinvolte a oggi una filiera di imprese italiane altamente specializzate che dà lavoro, nel complesso, a circa 5 mila persone. Il gruppo Webuild ha di recente firmato un mega?contratto del valore di 16 miliardi di dollari per realizzare la ferrovia ad alta velocità tra Dallas e Houston, in Texas, un progetto rivoluzionario per la mobilità sostenibile negli Stati Uniti.