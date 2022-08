Meteo, notte di vento e pioggia a Genova

Nel corso della notte un temporale ha interessato Genova ed in particolare la medio e alta Valpolcevera con piogge localmente molto forti e intense.

In un'ora, tra le 4 e le 5, sono stati registrati 53,8 millimetri a Mignanego, 49,8 millimetri a Serra Riccò e 45,8 millimetri a Sant’Olcese. In città da notare solo quelli caduti a Pontedecimo, con 37,4 millimetri e sul monte Geirato, con 37,4 millimetri. Ancora troppi pochi per la drammatica siccità che sta segnando l'estate 2022.

Secondo le previsioni Arpal, la struttura temporalesca resta attiva in quelle aree ma in lento spostamento verso est. Si segnala anche la possibilità di allagamenti e rigurgito di reti fognarie nelle aree interessate dagli scrosci più intensi.

Un forte vento ha accompagnato il temporale con raffiche diffuse oltre i 50 km/h nell'area genovese (raffiche massime di 107 km/h a Fontana Fresca, 87 km/h a Monte Pennello, 80 km/h ad Arenzano).