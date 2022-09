Tempesta di fulmini nella notte, continua l'allerta meteo

Tempesta di fulmini nella notte accompagnata da un violento temporale.

Il maltempo ha flagellato in particolar modo l'entroterra. Tra i comuni più colpiti Busalla, Crocefieschi, Campomorone, Savignone, Mignanego. Ma anche il centro è stato svegliato poco dopo le 3 da fulmini e tuoni cui hanno fatto seguito rovesci a macchi di leopardo. Disagi alla circolazione per gli automobilisti in strada a quell'ora e raffica di interventi dei vigili del fuoco.

I temporali delle ultime ore erano stati annunciati da Arpal che aveva emesso ieri l'allerta meteo gialla a partire dalle 21 e per le successive 18 ore, fino alle 15 di oggi, venerdì 30 settembre. I fenomeni sono stati caratterizzati da rovesci anche di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Arpal, in prima mattinata, comunica che le precipitazioni sono attualmente d’intensità moderata, puntualmente forte, e interessano le zone interne del genovese dove nelle ultime ore sono caduti 35.6 millimetri/h a Isoverde-Campomorone, 19.2 a Campo Ligure (Genova).

Da inizio evento invece, le “punte” massime orarie sono i 51 millimetri della stessa Isoverde (con 25.8 millimetri in 15 minuti e 11.6 in 5) e di Monte Pennello (Genova), seguite dai 43.8 di Crocefieschi Santuario (Genova, 14.8 in 15 minuti), 32.6 di Campo Ligure, 32.4 di Mignanego (Genova).

Nelle ultime sei ore da segnalare 160.8 millimetri a Busalla (Genova) e 135 a Mignanego.

La situazione nell'entroterra

Busalla, detriti in strada

Dal comune di Busalla comunicano che: "Sono in corso alcuni sopralluoghi sul territorio per cercare di risolvere diverse criticità. Abbiamo segnalato a Città Metropolitana la presenza di detriti sulla viabilità provinciale SP9 in via Seminella: gli operatori interverranno il prima possibile per la rimozione del materiale dalla carreggiata. Prestare la massima attenzione e seguire eventuali aggiornamenti".

Campomorone, caduta alberi

Nel comune di Campomorone in via Caffarella sopra Santo Stefano la strada è interrotta per la caduta di alcuni alberi. Al lavoro i vigili del fuoco.

Crocefieschi, forti temporali nella notte

Il messaggio del consigliere delegato alla protezione civile Gianluca Braghi: "In queste ore notturne il nostro territorio è stato interessato da strutture temporalesche associate a precipitazioni molto forti, con cumulate elevate. I sensori di rilevamento nel comune di Crocefieschi hanno misurato un’intensità di circa 42 mm/h attorno alle ore 02. Da inizio delle precipitazioni in serata di ieri ad adesso registriamo una cumulata di 106.6 mm. Non si registrano al momento danni. Sono segnalati diversi detriti sulla strada provinciale 9 per cui è già stato allertato il personale di città metropolitana competente il quale provvederà alla rimozione quanto prima. In seguito alla caduta massi che ha interessato la SP 10 nel comune di Savignone, tra le località Pochettini e Sorrivi, si informa che la strada è attualmente transitabile. Si invita sempre alla massima prudenza e a seguire i prossimi aggiornamenti".

Le previsioni di Arpal per oggi, venerdì 30 settembre

Il transito della perturbazione mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale: alta probabilità di fenomeni forti sulle zone BCE, bassa su AD. Venti meridionali fino a moderati in rapida attenuazione. Mare molto mosso in calo da Ponente

.