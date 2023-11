Violenza sulle donne: uno spettacolo di teatro per aiutare il centro Mascherona

In concomitanza della giornata mondiale di lotta contro la violenza sulle donne, Sulle Ali della Fantasia, in collaborazione con Alyat Danza, i Lions Club Genova Aeroporto Sextum, i Lions Club di Genova e i Volontari del COL, mette in scena la rappresentazione teatrale 'Vietato morire!'. Un titolo particolare per un argomento forte e importante come il femminicidio, una realtà che si esplica in una violenza senza fine a un ritmo di una donna morta ogni tre giorni (di media).

'Vietato morire!' diventa quindi un momento di teatro vero e importante, che prova a identificare il problema, lo esprime con delle testimonianze forti, con una drammaticità e una ironia che solo la donna e chi la ama veramente, sanno rappresentare. La manifestazione sarà a scopo benefico: le erogazioni liberali raccolte infatti, saranno devolute al Centro Antiviolenza Mascherona di Genova, luogo importante in cui le donne che subiscono violenza trovano uno spazio di ascolto, di condivisione e di sostegno, nel rispetto della segretezza e dell’anonimato.

"Ringrazio le associazioni del territorio per aver messo in campo questa iniziativa - afferma Teresa Lapolla, assessore con delega alle pari opportunità del Municipio 6 Medio Ponente - Il Municipio vuole tenere alta l’attenzione su questo drammatico fenomeno e ha sostenuto anche quest’anno una serie di iniziative con l’obiettivo di offrire un contributo concreto al cambiamento culturale. Auspico un grande presenza di pubblico perché la violenza sulle donne riguarda tutti, istituzioni comprese".

La rappresentazione andrà in scena sabato 25 novembre alle ore 21.00, presso il Teatro San Giovanni Battista di Sestri Ponente. Per assistere allo spettacolo è richiesta la prenotazione al numero 3463773017.